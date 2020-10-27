Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко убеждает, что нынешние местные выборы в Украине прошли достаточно спокойно и цивилизованно. Правда, определенные нарушения все же были.

Комментарий Геращенко относительно выборов в целом

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова". Как подчеркнул Геращенко, украинская власть создала все условия, чтобы выборы состоялись.

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Сейчас идет процесс подсчета голосов. В ряде территориальных общин уже известно, кто победил. В некоторых городах будут проведены вторые туры. Но в целом могу сказать, что МВД обеспечило все необходимое для безопасного проведения выборов,

– подчеркнул замминистра.

По его словам, на этих выборах было меньше нарушений, чем на предыдущих. Но они все же были.

Основные нарушения на этих выборах

Целый ряд попыток организовать карусели (но эти нарушения не были системными).

Подкуп избирателей.

Разного рода хулиганские действия.

Нежелание многих кандидатов использовать для печати агитации средства из избирательного фонда.

Попытка некоторых избирателей фотографировать бюллетени или разрывать и искажать их.

Геращенко добавил, что все эти факты правоохранители задокументировали и сейчас продолжаются расследования.

В общем хочу сказать, что только на одном участке из 29 тысяч мы зафиксировали факт, когда председатель комиссии был пьяным. Такое низкое количество нарушений – показатель того, что выборы прошли достаточно цивилизованно,

– подытожил Геращенко.

К теме Местные выборы в целом были безопасными, – Геращенко

Итоги дня выборов 25 октября / инфографика 24 канала