Какими были основные нарушения на местных выборах 2020: заявление Геращенко
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко убеждает, что нынешние местные выборы в Украине прошли достаточно спокойно и цивилизованно. Правда, определенные нарушения все же были.
Комментарий Геращенко относительно выборов в целом
Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова". Как подчеркнул Геращенко, украинская власть создала все условия, чтобы выборы состоялись.
Обратите внимание Нарушения на местных выборах-2020: детали
Сейчас идет процесс подсчета голосов. В ряде территориальных общин уже известно, кто победил. В некоторых городах будут проведены вторые туры. Но в целом могу сказать, что МВД обеспечило все необходимое для безопасного проведения выборов,
– подчеркнул замминистра.
По его словам, на этих выборах было меньше нарушений, чем на предыдущих. Но они все же были.
Основные нарушения на этих выборах
- Целый ряд попыток организовать карусели (но эти нарушения не были системными).
- Подкуп избирателей.
- Разного рода хулиганские действия.
- Нежелание многих кандидатов использовать для печати агитации средства из избирательного фонда.
- Попытка некоторых избирателей фотографировать бюллетени или разрывать и искажать их.
Геращенко добавил, что все эти факты правоохранители задокументировали и сейчас продолжаются расследования.
В общем хочу сказать, что только на одном участке из 29 тысяч мы зафиксировали факт, когда председатель комиссии был пьяным. Такое низкое количество нарушений – показатель того, что выборы прошли достаточно цивилизованно,
– подытожил Геращенко.
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Итоги дня выборов 25 октября / инфографика 24 канала