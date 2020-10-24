ГБР в день выборов 25 октября запустит специальную "горячую линию". Звонить туда смогут все, кто заметит возможные уголовные правонарушения во время избирательного процесса.

Во время местных выборов ГБР будет работать в усиленном режиме. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследования.

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Государственное бюро расследований будет работать в усиленном режиме и принимать сообщения о возможных уголовных правонарушениях,

– говорится в сообщении.

Что известно о "горячей линии" ГБР

Позвонив на "горячую линию", украинцы смогут пожаловаться на возможные нарушения со стороны:

чиновников (народных депутатов, членов ЦИК);

правоохранителей и военнослужащих;

судей.

Номер "горячей линии": (044) 294-64-63.

Обратите внимание! 24 октября в Украине – день тишины. Запрещена любая политическая агитация или предвыборная реклама. В частности, в СМИ не могут появляться агитационные материалы, а кандидатам на выборах запрещено проводить встречи с избирателями.