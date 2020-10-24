ГБР запустит "горячую линию" в день выборов: при каких обстоятельствах стоит звонить
ГБР в день выборов 25 октября запустит специальную "горячую линию". Звонить туда смогут все, кто заметит возможные уголовные правонарушения во время избирательного процесса.
Во время местных выборов ГБР будет работать в усиленном режиме. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследования.
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Государственное бюро расследований будет работать в усиленном режиме и принимать сообщения о возможных уголовных правонарушениях,
– говорится в сообщении.
Что известно о "горячей линии" ГБР
Позвонив на "горячую линию", украинцы смогут пожаловаться на возможные нарушения со стороны:
- чиновников (народных депутатов, членов ЦИК);
- правоохранителей и военнослужащих;
- судей.
Номер "горячей линии": (044) 294-64-63.
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