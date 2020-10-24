ДБР запустить "гарячу лінію" у день виборів: за яких обставин варто телефонувати
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ДБР у день виборів 25 жовтня запустить спеціальну "гарячу лінію". Телефонувати туди зможуть усі, хто зауважить можливі кримінальні правопорушення під час виборчого процесу.
Під час місцевих виборів ДБР працюватиме у посиленому режимі. Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідування.
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Державне бюро розслідувань працюватиме у посиленому режимі та прийматиме повідомлення про можливі кримінальні правопорушення,
– мовиться у повідомленні.
Що відомо про "гарячу лінію" ДБР
Зателефонувавши на "гарячу лінію", українці зможуть поскаржитися на можливі порушення з боку:
- високопосадовців (народних депутатів, членів ЦВК);
- правоохоронців та військовослужбовців;
- суддів.
Номер "гарячої лінії": (044) 294-64-63.
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