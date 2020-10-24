ДБР у день виборів 25 жовтня запустить спеціальну "гарячу лінію". Телефонувати туди зможуть усі, хто зауважить можливі кримінальні правопорушення під час виборчого процесу.

Під час місцевих виборів ДБР працюватиме у посиленому режимі. Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідування. Зауважте В Україні почався день тиші перед місцевими виборами: що треба знати Державне бюро розслідувань працюватиме у посиленому режимі та прийматиме повідомлення про можливі кримінальні правопорушення,

– мовиться у повідомленні. Що відомо про "гарячу лінію" ДБР Зателефонувавши на "гарячу лінію", українці зможуть поскаржитися на можливі порушення з боку: високопосадовців (народних депутатів, членів ЦВК);

правоохоронців та військовослужбовців;

суддів. Номер "гарячої лінії": (044) 294-64-63. Зверніть увагу! 24 жовтня в Україні – день тиші. Заборонена будь-яка політична агітація або передвиборча реклама. Зокрема, у ЗМІ не можуть з'являтися агітаційні матеріали, а кандидатам на виборах заборонено проводити зустрічі з виборцями.

Як відбуватимуться місцеві вибори в Україні / Інфографіка 24 каналу