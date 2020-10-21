Правоохранители с 21 октября начали усиленно работать накануне местных выборов. При этом в полиции сообщили, что есть призывы сорвать опрос, инициированный президентом, но правоохранители помешают этому.

Что известно о возможном срыве опроса

Как рассказал заместитель главы МВД Антон Геращенко, у полицейских есть предостережения относительно всенародного опроса 25 октября. Об этом сообщает Укринформ.

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Есть призывы фактически срывать этот опрос, и задача полиции – соблюдать общественный порядок и не допускать каких-либо незаконных действий, и никакого насилия,

– рассказал Геращенко.

Полиция уже работает в усиленном режиме

Между тем заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой рассказал, что правоохранители с 21 октября по 1 ноября перешли в усиленный режим работы. Об этом сообщает МВД.

В полном объеме разворачивается система управления: центральных и региональных управлений Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и ГПСУ,

– сказал Яровой.

Как МВД готовится к выборам

Подразделения Нацгвардии и полиции отправили в места несения службы.

Правоохранителей обеспечили индивидуальными средствами защиты.

Яровой приказал обрабатывать каждое сообщение, которое будет поступать в дежурную часть полиции во время выборов.

Руководители проводят инструктажи личного состава.

До 23 октября авиация МВД должна быть передислоцирована к местам базирования и переведена в режим дежурства.

Уже 22 октября полиция возьмет под охрану участковые избирательные комиссии. Всего в охране выборов привлекут 2729 полицейских.

Какие нарушения уже зафиксировали

Полиция зарегистрировала уже 6185 заявлений, связанных с выборами.

Правоохранители составили уже 1436 протоколов об административных правонарушениях и открыли 475 уголовных производств.

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Смотрите видео, как МВД готовится к выборам: