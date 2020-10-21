Геращенко заявил, что опрос Зеленского хотят сорвать, но полиция не даст
Правоохранители с 21 октября начали усиленно работать накануне местных выборов. При этом в полиции сообщили, что есть призывы сорвать опрос, инициированный президентом, но правоохранители помешают этому.
Что известно о возможном срыве опроса
Как рассказал заместитель главы МВД Антон Геращенко, у полицейских есть предостережения относительно всенародного опроса 25 октября. Об этом сообщает Укринформ.
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Есть призывы фактически срывать этот опрос, и задача полиции – соблюдать общественный порядок и не допускать каких-либо незаконных действий, и никакого насилия,
– рассказал Геращенко.
Полиция уже работает в усиленном режиме
Между тем заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой рассказал, что правоохранители с 21 октября по 1 ноября перешли в усиленный режим работы. Об этом сообщает МВД.
В полном объеме разворачивается система управления: центральных и региональных управлений Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и ГПСУ,
– сказал Яровой.
Как МВД готовится к выборам
- Подразделения Нацгвардии и полиции отправили в места несения службы.
- Правоохранителей обеспечили индивидуальными средствами защиты.
- Яровой приказал обрабатывать каждое сообщение, которое будет поступать в дежурную часть полиции во время выборов.
- Руководители проводят инструктажи личного состава.
- До 23 октября авиация МВД должна быть передислоцирована к местам базирования и переведена в режим дежурства.
- Уже 22 октября полиция возьмет под охрану участковые избирательные комиссии. Всего в охране выборов привлекут 2729 полицейских.
Какие нарушения уже зафиксировали
- Полиция зарегистрировала уже 6185 заявлений, связанных с выборами.
- Правоохранители составили уже 1436 протоколов об административных правонарушениях и открыли 475 уголовных производств.
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Смотрите видео, как МВД готовится к выборам: