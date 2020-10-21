Геращенко заявив, що опитування Зеленського хочуть зірвати, але поліція не дасть
Правоохоронці з 21 жовтня почали посилено працювати напередодні місцевих виборів. При цьому в поліції повідомили, що є заклики зірвати опитування, ініційоване президентом, але правоохоронці завадять цьому.
Що відомо про ймовірний зрив опитування
Як розповів заступник глави МВС Антон Геращенко, в поліцейських є перестороги щодо всенародного опитування 25 жовтня. Про це повідомляє Укрінформ.
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Є заклики фактично зривати це опитування, та завдання поліції – дотримуватися громадського порядку і не допускати будь-яких незаконних дій, і ніякого насильства,
– розповів Геращенко.
Поліція вже працює в посиленому режимі
Тим часом заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий розповів, що правоохоронці з 21 жовтня до 1 листопада перейшли в посилений режим роботи. Про це повідомляє МВС.
В повному обсязі розгортається система управління: центральних та регіональних управлінь Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС та ДПСУ,
– сказав Яровий.
Як МВС готується до виборів
- Підрозділи Нацгвардії та поліції відрядили до місць несення служби.
- Правоохоронців забезпечили індивідуальними засобами захисту.
- Яровий наказав опрацьовувати кожне повідомлення, яке надходитиме до чергових частин поліції під час виборів.
- Керівники проводять інструктажі особового складу.
- До 23 жовтня авіація МВС повинна бути передислокована до місць базування та переведена у режим чергування.
- Вже 22 жовтня поліція візьме під охорону дільничні виборчі комісії. Загалом до охорони виборів залучать 2 729 поліцейських.
Які порушення вже зафіксували
- Поліція зареєструвала вже 6 185 заяв, які пов'язані з виборами.
- Правоохоронці склали вже 1 436 протоколів про адміністративні правопорушення та відкрили 475 кримінальних проваджень.
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Дивіться відео, як МВС готується до виборів: