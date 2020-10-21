Правоохоронці з 21 жовтня почали посилено працювати напередодні місцевих виборів. При цьому в поліції повідомили, що є заклики зірвати опитування, ініційоване президентом, але правоохоронці завадять цьому.

Що відомо про ймовірний зрив опитування

Як розповів заступник глави МВС Антон Геращенко, в поліцейських є перестороги щодо всенародного опитування 25 жовтня. Про це повідомляє Укрінформ.

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Є заклики фактично зривати це опитування, та завдання поліції – дотримуватися громадського порядку і не допускати будь-яких незаконних дій, і ніякого насильства,

– розповів Геращенко.

Поліція вже працює в посиленому режимі

Тим часом заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий розповів, що правоохоронці з 21 жовтня до 1 листопада перейшли в посилений режим роботи. Про це повідомляє МВС.

В повному обсязі розгортається система управління: центральних та регіональних управлінь Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС та ДПСУ,

– сказав Яровий.

Як МВС готується до виборів

Підрозділи Нацгвардії та поліції відрядили до місць несення служби.

Правоохоронців забезпечили індивідуальними засобами захисту.

Яровий наказав опрацьовувати кожне повідомлення, яке надходитиме до чергових частин поліції під час виборів.

Керівники проводять інструктажі особового складу.

До 23 жовтня авіація МВС повинна бути передислокована до місць базування та переведена у режим чергування.

Вже 22 жовтня поліція візьме під охорону дільничні виборчі комісії. Загалом до охорони виборів залучать 2 729 поліцейських.

Які порушення вже зафіксували

Поліція зареєструвала вже 6 185 заяв, які пов'язані з виборами.

Правоохоронці склали вже 1 436 протоколів про адміністративні правопорушення та відкрили 475 кримінальних проваджень.

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Дивіться відео, як МВС готується до виборів: