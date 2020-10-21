Отнесение населенных пунктов к красной или иной зоне карантина не влияет на проведение местных выборов 25 октября. Голосование состоится во всех регионах Украины.

Ограничения определенной карантинной зоны на выборах будут влиять лишь на максимальное количество присутствующих людей на участке. Об этом во время онлайн-марафона "местные выборы 2020 на финишной прямой" заявил член ЦИК Сергей Постивый, сообщает 24 канал.

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Избирательный кодекс не предусматривает возможности остановки избирательного процесса или его отмены в контексте введения тех или иных зон – то ли "красной", то ли "желтой",

– заметил Постивый.

Конституция Украины предусматривает лишь 2 случая, в которых могут отменить выборы:

введение военного положения по всей территории Украины или в отдельном регионе,

введение чрезвычайного положения.

"В других случаях выборы должны состояться. Поэтому красная зона не повлияет на отмену избирательного процесса", – подчеркнул член ЦИК.



Как безопасно проголосовать на выборах / Инфографика 24 канала

Как будут голосовать больные COVID-19

Больные коронавирусом избиратели, находящиеся в больнице, смогут проголосовать непосредственно там. К ним приедет мобильная бригада.

К людям, которые находятся на самоизоляции, члены комиссии приедут домой.

Лица с признаками ОРВИ будут голосовать в отдельной кабинке на избирательном участке.

Все избиратели должны находиться в масках. Также желательно иметь собственную ручку.



Календарь местных выборов / Инфографика 24 канала.