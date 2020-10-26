В Николаеве глава участковой комиссии вытолкала за дверь наблюдателя и не пустила внутрь кандидата в депутаты. А когда они все-таки попали внутрь, то глава исчезла с участка.

Скандал произошел на участке №480764 в Областном дворце культуры в Николаеве. По данным "Новости-N", после голосования там довольно долго не открывали урны с бюллетенями. И не начинали подсчет голосов.

К теме: Экзитполы в Николаеве: кто побеждает на выборах мэра

Для того, чтобы узнать, что там происходит, туда направились наблюдательница от Комитета избирателей Украины Татьяна Куемжи. А также один из кандидатов в депутаты Станислав Мартиросов. Они прибыли туда около полуночи. Однако попасть внутрь не сумели.

Они несколько часов провели под зданием. А на место происшествия вызвали наряд полиции. Кандидат и наблюдательница писали заявление, поскольку считают действия по недопуску их на участок незаконными.

Однако это не очень помогло. Поэтому на место происшествия прибыла глава Заводской районной комиссии. К ним вышли глава избирательной комиссии с охранником. И если главу Заводского районного избиркома они пропустили внутрь, то наблюдателя от КИУ и кандидата внутрь не пустили. Глава избирательной комиссии преградила им дорогу и заявила, что они их не пустят.

"Мы против, чтобы вы проходили. Мы коллегиально решили", – заявила глава избирательной комиссии.

После этого она неожиданно толкнула Куемжи и с охранником закрыла стеклянную дверь. Этот момент попал на видео.

Смотрите видео, как глава участковой избирательной комиссии вытолкала наблюдательницу

"Нас все равно не пустили, выгнали. После этого глава Заводской ТИК с ними разговаривала, убедила их нас пустить. Только после этого нас пустили внутрь. Охранник начал выражать нам свое недовольство – мол, кто мы такие, и так далее. Мы еще раз позвонили главе Заводской ТИК. Она вернулась и сказала, что если будет еще хоть одна жалоба, она поднимет все инстанции, раз по-другому они не понимают", – рассказала Татьяна Куемжи.

Однако на этом все не закончилось. Когда члены комиссии начали распломбировать урны, глава участковой избирательной комиссии, которая вытолкала наблюдательницу, исчезла. Поэтому членам комиссии пришлось выбирать нового главу.