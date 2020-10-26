В Николаеве 25 октября прошли местные выборы. Согласно первым результатам экзитполов, в городе будет второй тур мэрских выборов, в него войдут самые рейтинговые результаты. В Николаевский городской совет проходят 6 партий.

Экзитполы провела компания Liberty Report на заказ студии Савика Шустера, сообщает 24 канал.

Кстати Как состоялись местные выборы в Украине

Данные экзитпола по заказу студии Савика Шустера

Александр Сенкевич ( "Пропозиція") – 40,78%

Владислав Чайка (ОПЗЖ) – 26,77%

Татьяна Домбровская ("Слуга народа") – 16,81%

Николай Круглов ("Наш край") – 7,11%

Юрий Гранатуров ("За майбутнє") – 5,23%

Поскольку ни один кандидат не набрал более 50% голосов, состоится второй тур выборов мэра. По результатам экзитпола, в него войдут Сенкевич и Чайка.

Какие партии проходят в городской совет:

"Оппозиционная платформа за жизнь" – 26,74%,

"Пропозиція" – 23,79%,

"Слуга народа" – 19,62%,

"Европейская солидарность" – 6,87%,

"Партия Шария" – 5,48%,

"Наш край" – 5,37%,

"Николаевцы" – 4,32%,

"За майбутнє" – 3,98%,

"Победа Пальчевского" – 1,25%,

"Батькивщина" – 1,05%.

Проходной барьер в 5% преодолевают 6 партий.

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