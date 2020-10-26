Экзитполы в Николаеве: кто побеждает на выборах мэра
В Николаеве 25 октября прошли местные выборы. Согласно первым результатам экзитполов, в городе будет второй тур мэрских выборов, в него войдут самые рейтинговые результаты. В Николаевский городской совет проходят 6 партий.
Экзитполы провела компания Liberty Report на заказ студии Савика Шустера, сообщает 24 канал.
Кстати Как состоялись местные выборы в Украине
Данные экзитпола по заказу студии Савика Шустера
- Александр Сенкевич ( "Пропозиція") – 40,78%
- Владислав Чайка (ОПЗЖ) – 26,77%
- Татьяна Домбровская ("Слуга народа") – 16,81%
- Николай Круглов ("Наш край") – 7,11%
- Юрий Гранатуров ("За майбутнє") – 5,23%
Поскольку ни один кандидат не набрал более 50% голосов, состоится второй тур выборов мэра. По результатам экзитпола, в него войдут Сенкевич и Чайка.
Какие партии проходят в городской совет:
- "Оппозиционная платформа за жизнь" – 26,74%,
- "Пропозиція" – 23,79%,
- "Слуга народа" – 19,62%,
- "Европейская солидарность" – 6,87%,
- "Партия Шария" – 5,48%,
- "Наш край" – 5,37%,
- "Николаевцы" – 4,32%,
- "За майбутнє" – 3,98%,
- "Победа Пальчевского" – 1,25%,
- "Батькивщина" – 1,05%.
Проходной барьер в 5% преодолевают 6 партий.
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