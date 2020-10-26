У Миколаєві голова дільничної комісії виштовхала за двері спостерігача та не пустила всередину кандидата в депутати. А коли вони таки потрапили всередину, то голова зникла з дільниці.

Скандал стався на дільниці №480764 в Обласному палаці культури у Миколаєві. За даними "Новости-N", після голосування там доволі довго не відкривали урни з бюлетенями. Та не починали підрахунок голосів.

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Для того, щоб дізнатися, що там відбувається, туди направилися спостерігачка від Комітету виборців України Тетяна Куємжи. А також один з кандидатів в депутати Станіслав Мартіросов. Вони прибули туди близько півночі. Однак потрапити всередину не зуміли.

Вони декілька годин провели під будівлею. А на місце події викликали наряд поліції. Кандидат і спостерігачка писали заяву, оскільки вважають дії по недопуску їх на ділянку незаконними.

Однак це не дуже допомогло. Тож на місце події прибула голова Заводської районної комісії. До них вийшли голова виборчої комісії з охоронцем. І якщо очільницю Заводського районного виборчкому вони пропустили всередину, то спостерігачку від КВУ та кандидата всередину не пустили. Голова виборчої комісії перегородила їм дорогу та заявила, що вони їх не пустять.

"Ми проти, щоб ви проходили. МИ колегіально вирішили", – заявила голова виборчої комісії.

Після цього вона неочікувано штовхнула Куємжи та з охоронцем закрила скляні двері. Цей момент потрапив на відео.

Дивіться відео, як голова участкової виборчої комісії виштовхала спостерігачку

"Нас все одно не пустили, вигнали. Після цього глава Заводський ТВК з ними розмовляла, переконала їх нас пустити. Тільки після цього нас пустили всередину. Охоронець почав висловлювати нам своє невдоволення – мовляв, хто ми такі, і так далі. Ми ще раз подзвонили голові Заводського ТВК. Вона повернулася і сказала, що якщо буде ще хоч одна скарга, вона підійме всі інстанції, раз по-іншому вони не розуміють", – розповіла Тетяна Куємжи.

Однак на цьому все не закінчилося. Коли члени комісії почали розпломбовувати урни, голова участкової виборчої комісії, яка виштовхала спостерігачку, зникла. Відтак членам комісії довелося обирати нову голову.