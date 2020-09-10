В Центризбиркоме рассказали о проблемах, которые могут возникнуть во время проведения местных выборов 25 октября 2020 года. Одна из главных – обеспечение безопасности во время голосования в отдельных районах Донетчины и Луганщины.

В условиях пандемии на голосование нужны дополнительные расходы Проблемные вопросы, связанные с выборами, обсудили на совещании заместителя министра развития общин и территорий Вячеслава Негоды с заместителем главы ЦИК Виталием Плукарем. Об этом сообщает пресс-служба правительственного портала. Актуально Местные выборы по новому законодательству: в чем сложность и возможные манипуляции ЦИК сообщает о таких проблемах: обеспечение безопасности во время организации и проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей;

регистрация юридических лиц территориальных избиркомов, сформированных на новой территориальной основе;

дополнительные потребности для организации и проведения местных выборов в условиях пандемии. Обратите внимание! Ранее в ЦИК сообщали, что на проведение голосования из-за коронавирусного кризиса не хватает 1 миллиарда гривен. Впоследствии эти деньги перенаправили на выборы из Фонда борьбы с коронавирусом. Что известно о местных выборах 25 октября 15 июля Верховная Рада назначила местные выборы в Украине на 25 октября 2020 года.

На местных выборах традиционно будут избирать глав и депутатов советов большинства населенных пунктов Украины, а также членов областных советов.

Участие смогут принять только те населенные пункты, которые сформировали органы местного самоуправления по реформе децентрализации.

Голосование состоится по новому избирательному законодательству, 22 июля закон подписал президент Владимир Зеленский.