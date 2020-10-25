В городе Краматорск Донецкой области в больнице обустроили специальный участок. Из 42 зарегистрированных избирателей 31 сейчас больны. Они смогут проголосовать в отдельной кабинке.

В целом помещение участка – небольшое, поэтому всего осуществить волеизъявление можно в двух обустроенных кабинках. Об этом рассказала журналистка "Донетчина TV" Ксения Довженко в эфире 24 канала.

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На входе размещены антисептики. Все избиратели заходят на участок в масках. Также соблюдаут масковый режим и члены комиссии и наблюдатели.

На участке есть 2 кабинки для голосования. Отдельная – для тех, кто имеет признаки острых респираторных заболеваний. Однако журналистка отметила, что участок небольшой по размерам, поэтому возникает проблема с соблюдением социального дистанцирования.

Из 42 избирателей 31 человек сейчас болен. Чтобы они могли проголосовать, члены комиссии будут подходить к ним в защитных костюмах со специальными средствами,

– сообщила председатель избирательной комиссии Алиса Ярмак.

Как проходит голосование в спецучастке в Краматорске / Фото Ксении Довженко для 24 канала

Что известно о голосовании на временно оккупированных территориях

Местные выборы 2020 не будут проходить на временно оккупированных территориях Украины. Также не будут избирать депутатов в Донецкий и Луганский областные советы.

Кроме этого, избиратели 18 общин Донецкой и Луганской областей не смогут проголосовать. Это жители прифронтовых городов и сел, где ситуация безопасности не позволяет обеспечить процесс выборов.

Местные выборы 2020 – смотрите прямую трансляцию 24 канала: