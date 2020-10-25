В Житомире на двух избирательных участках, которые расположены в микрорайоне Полевая, нет кабинок для голосования. Глава Житомирской территориальной избирательной комиссии Оксана Плис пояснила, что исполнитель работ просто не успел изготовить и вовремя установить кабинки.

Отсутствие кабинок для голосования является нарушением законодательства. Об этом сообщает гражданская сеть "Опора".

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Нарушения в Житомире

На участке № 181447, который расположен в музыкальном зале детского сада, есть только одна кабинка, которая имеет вид ширмы из кукольного театра.

​На участке №181448, который расположен в спортивном зале детсада, кабинки отсутствуют вообще, а само помещение для голосования очень маленькое.

​В "Опоре" заявили, что подобная ситуация наблюдается на многих других избирательных участках в городе.

Почему так произошло

Глава житомирской территориальной избирательной комиссии Оксана Плис пояснила, что из-за пандемии коронавируса "никто не хотел этим заниматься". Житомирская избирательная комиссия длительное время не могла найти исполнителя.

Мы не могли долго найти исполнителя, нашли физлицо, они пытались сделать и ночью делали, но в некоторых местах им просто ночью не открывали дверь и они не успели, поэтому сейчас выходим из положения, как можем,

– заметила Плис.

Она добавила, что члены комиссии пытаются "каким-то образом" установить кабинки для голосования.

Обратите внимание! Согласно нормам Избирательного кодекса, голосование проводится в специально оборудованных кабинах для тайного голосования. Для малых избирательных участков количество таких кабин должно быть не менее 2, для средних – не меньшее 4, для больших – не менее 6. Оборудование помещения для голосования возлагается на участковую избирательную комиссию.



Нарушения голосования в Житомире / Фото Опора"



Кабинка имеет вид ширмы из кукольного театра / Фото Опора"



Голосование в Житомире проходит с нарушениями / Фото Опора"

В Украине стартовали местные выборы: главное

В Украине 25 октября в 8:00 открылись избирательные участки, а значит процесс волеизъявления официально начался.

Чтобы проголосовать за партию, нужно в пустом квадрате бюллетеня – напротив выбранной политической силы – поставить любую отметку. Впоследствии надо выбрать кандидата в депутаты от этой партии и вписать его номер в квадрате с трафаретом.

Волеизъявление должно завершиться в 20:00 на всех участках Украины. До 29 октября члены комиссии должны подсчитать голоса, а установить результаты не позднее 29 октября.

По информации ЦИК, примерно 15 ноября могут назначить второй тур выборов мэров крупных городов. Произойдет это в случае, если ни один кандидат не наберет более 50% голосов.



Как безопасно проголосовать на выборах / инфографика 24 канала