У місті Краматорськ Донецької області в лікарні облаштували спеціальну дільницю. З 42 зареєстрованих виборців 31 наразі є хворими. Вони зможуть проголосувати в окремій кабінці.

Загалом приміщення дільниці – невелике, відтак всього здійснити волевиявлення можна у двох облаштованих кабінках. Про це розповіла журналістка "Донеччина TV" Ксенія Довженко в ефірі 24 каналу.

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На вході розміщені антисептики. Всі виборці заходять на дільницю в масках. Також дотримаються маскового режиму і члени комісії та спостерігачі.

На дільниці є 2 кабінки для голосування. Окрема – для тих, хто має ознаки гострих респіраторних захворювань. Однак журналістка відзначила, що дільниця невелика за розмірами, відтак виникає проблема з дотриманням соціального дистанціювання.

З 42 виборців 31 людина наразі є хворою. Аби вони могли проголосувати, члени комісії підходитимуть до них у захисних костюмах зі спеціальними засобами,

– повідомила голова виборчої комісії Аліса Ярмак.

Як проходить голосування у спецдільниці в Краматорську / Фото Ксенії Довженко для 24 каналу

Що відомо про голосування на тимчасово окупованих територіях

Місцеві вибори 2020 не відбуватимуться на тимчасово окупованих територіях України. Також не обиратимуть депутатів до Донецької і Луганської обласних рад.

Крім цього, виборці 18 громад на Донеччині та Луганщині не зможуть проголосувати. Це мешканці прифронтових міст та сіл, де безпекова ситуація не дозволяє забезпечити процес виборів.

Місцеві вибори 2020 – дивіться пряму трансляцію 24 каналу: