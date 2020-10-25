Огромные очереди и столкновения между ромами: как голосуют на Закарпатье – фото
В Закарпатской области на избирательных участках фиксируют большие очереди избирателей и подвоз групп ромов. На одном из участков они хотели обойти очередь, поэтому вспыхнула потасовка.
Представители ромской национальности приходят на голосование большими группами – по 20 человек, что приводит к очередям. Об этом сообщает Закарпатье Онлайн.
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Как голосуют на Закарпатье
- На участке в школе № 10 в Ужгороде ромы пытались пройти, минуя очередь. Это привело к столкновениям между ними.
- На участке в селе Радванка Раховского района избиратели сформировали очередь от входа аж на второй этаж. По словам очевидцев, люди по 40 минут стоят, чтобы проголосовать.
Ромы голосуют на Закарпатье / Фото Закарпатье Онлайн
- Наблюдатели "Опоры" сообщают, что к двум избирательным участкам в селе Подвиноградов Виноградовского района, вероятно, подвезли избирателей ромской национальности.
Ромов привозят голосовать большими группами / Фото Zakarpattya.net
- Очереди на участках наблюдаются и в Мукачево, пишет PMG.ua.
Очереди есть и в Мукачево / Фото PMG.ua
- Жители села Дротинцы Береговского района голосуют в очереди в кабинки. Причина – на участке разместили только три кабинки для голосования.
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