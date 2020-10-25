В Закарпатской области на избирательных участках фиксируют большие очереди избирателей и подвоз групп ромов. На одном из участков они хотели обойти очередь, поэтому вспыхнула потасовка.

Представители ромской национальности приходят на голосование большими группами – по 20 человек, что приводит к очередям. Об этом сообщает Закарпатье Онлайн.

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Как голосуют на Закарпатье

На участке в школе № 10 в Ужгороде ромы пытались пройти, минуя очередь. Это привело к столкновениям между ними.

ромы пытались пройти, минуя очередь. Это привело к столкновениям между ними. На участке в селе Радванка Раховского района избиратели сформировали очередь от входа аж на второй этаж. По словам очевидцев, люди по 40 минут стоят, чтобы проголосовать.



Ромы голосуют на Закарпатье / Фото Закарпатье Онлайн

Наблюдатели "Опоры" сообщают, что к двум избирательным участкам в селе Подвиноградов Виноградовского района, вероятно, подвезли избирателей ромской национальности.



Ромов привозят голосовать большими группами / Фото Zakarpattya.net

Очереди на участках наблюдаются и в Мукачево, пишет PMG.ua.



Очереди есть и в Мукачево / Фото PMG.ua

Жители села Дротинцы Береговского района голосуют в очереди в кабинки. Причина – на участке разместили только три кабинки для голосования.

Обратите внимание! По состоянию на 16:00 полиция открыла уже 28 уголовных дел по фактам нарушений на местных выборах. Зафиксированы факты, когда люди пытались вынести свой бюллетень или повредить его. Больше о нарушениях во время выборов читайте по ссылке.

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