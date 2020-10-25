У Закарпатській області на виборчих дільницях фіксують великі черги виборців та підвезення груп ромів. На одній із дільниць вони хотіли оминути чергу, тому спалахнула сутичка.

Представники ромської національності приходять на голосування великими групами – по 20 людей, що призводить до черг. Про це інформує Закарпаття Онлайн.

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Як голосують на Закарпатті

На дільниці у школі № 10 в Ужгороді роми намагалися пройти, оминувши чергу. Це призвело до сутичок між ними.



роми намагалися пройти, оминувши чергу. Це призвело до сутичок між ними. На дільниці у селі Радванка Рахівського району виборці сформували чергу від входу аж на другий поверх. За словами очевидців, люди по 40 хвилин стоять, аби проголосувати.



Роми голосують на Закарпатті / Фото Закарпаття Онлайн

Спостерігачі "Опори" повідомляють, що до двох виборчих дільниць у селі Підвиноградів Виноградівського району, ймовірно, підвезли виборців ромської національності.



Ромів привозять голосувати великими групами / Фото Zakarpattya.net

Черги на дільницях спостерігаються і у Мукачеві, пише PMG.ua.



Черги є і в Мукачеві / Фото PMG.ua

Жителі села Дротинці Берегівського району голосують у черзі до кабінок. Причина – на дільниці розмістили тільки три кабінки для голосування.

Зверніть увагу! Станом на 16:00 поліція відкрила уже 28 кримінальних справ за фактами порушень на місцевих виборах. Зафіксовано факти, коли люди намагалися винести свій бюлетень чи пошкодити його. Більше про порушення під час виборів читайте за посиланням.

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