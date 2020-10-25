В Сосновке Поповской объединенной территориальной общины, что на Сумщине, работает незаконная участковая избирательная комиссия. На фейковом участке явка значительно выше, чем на настоящий. По факту незаконных выборов в селе полиция открыла дело.

На Сумщине люди голосуют на фальшивом участке

Фейковый участок работает в селе Сосновка Поповской объединенной территориальной общины Конотопского района Сумской области. Об этом сообщила в фейсбуке председатель правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская.

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В селе работает незаконная участковая избирательная комиссия, организовавшая голосование в сельский совет, общины, которая отказывается входить в состав ОТО,

– отметила Айвазовская.

По ее словам, номер ненастоящей комиссии такой, как и в законной – 590211. Хуже всего, что избиратели идут на этот участок и голосуют.

"Там играет музыка и людей приглашают на голосование, они идут. А на настоящем участке явка очень низкая, люди не знают, что туда на самом деле нужно идти", – добавила представительница "Опоры".

Она также уточнила, что фейковая комиссия работает в помещении частной формы собственности.

Что говорят в полиции

По факту незаконных выборов в сельсовет в Сосновке полицейские уже открыли дело, информирует отдел коммуникации полиции Сумщины. Уголовное производство начали по статье о препятствовании осуществлению избирательного права, работе избирательной комиссии.

Правоохранители говорят, что о деятельности незаконного избирательного участка узнали во время мониторинга в интернете событий, связанных с предвыборной кампанией. Нарушения обнаружили в помещении дома культуры – именно там неизвестные открыли так называемый дополнительный избирательный участок. В полиции добавляют, что злоумышленники ранее разослали людям и фейковые приглашения на выборы.

Пока установили, что к организации фальшивой комиссии может быть причастен один из местных предпринимателей, однако информация уточняется.

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Важно! По информации МВД, в день местных выборов, 25 октября, уже зарегистрировали 383 заявления. О нарушениях читайте по ссылке.