Гречка – это подкуп, за который теперь отвечает и избиратель, и кандидат
Раздача кандидатами денег или продуктов будет трактоваться как подкуп, потому что это теперь детально прописано в недавно принятом избирательном кодексе. Поэтому ответственность за него могут понести как сам кандидат, так и избиратель.
Об этом заявила глава правления Гражданской сети "ОПОРА" и координатор ее политических программ Ольга Айвазовская, передает "Интерфакс".
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Кодексы – и Избирательный, и Уголовный – стали более точными, учитывая именно украинские практики. То есть там даже прописано, что продукты питания, чего раньше не было, табачные и алкогольные изделия будут трактоваться как подкуп,
– сказала Айвазовская.
Она призвала избирателей не принимать подарки от кандидатов, поскольку они также будут нести ответственность за их получение: "В кодексе написано, что, по сути, нет логической связи между тем, что вы взяли что-нибудь: подарок, деньги от кандидата, – и проголосовали или нет".
То есть, по словам координатора ОПОРЫ, важен сам факт принятия чего-то подаренного от кандидата. И при том неважно, каким будет фактический выбор во время голосования.
Если момент принятия предложения будет задокументирован, то избиратель будет нести ответственность.
Например, для избирателя это 2 года ограничения свободы или 2 года заключения. Наверное, не стоят те 100-200 гривен или продуктовый набор любых ограничений свободы или высоких штрафов,
– подытожила Айвазовская.
В чем особенность выборов в 2020 году
- Это очередные и первые местные выборы, которые организуют и проведут по новой избирательной системе.
- На них традиционно будут выбирать глав и депутатов советов большинства населенных пунктов Украины, а также членов областных советов.
- Участие смогут принять только те населенные пункты, которые сформировали органы местного самоуправления по реформе децентрализации.