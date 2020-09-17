Раздача кандидатами денег или продуктов будет трактоваться как подкуп, потому что это теперь детально прописано в недавно принятом избирательном кодексе. Поэтому ответственность за него могут понести как сам кандидат, так и избиратель.

Об этом заявила глава правления Гражданской сети "ОПОРА" и координатор ее политических программ Ольга Айвазовская, передает "Интерфакс".

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Кодексы – и Избирательный, и Уголовный – стали более точными, учитывая именно украинские практики. То есть там даже прописано, что продукты питания, чего раньше не было, табачные и алкогольные изделия будут трактоваться как подкуп,

– сказала Айвазовская.

Она призвала избирателей не принимать подарки от кандидатов, поскольку они также будут нести ответственность за их получение: "В кодексе написано, что, по сути, нет логической связи между тем, что вы взяли что-нибудь: подарок, деньги от кандидата, – и проголосовали или нет".

То есть, по словам координатора ОПОРЫ, важен сам факт принятия чего-то подаренного от кандидата. И при том неважно, каким будет фактический выбор во время голосования.

Если момент принятия предложения будет задокументирован, то избиратель будет нести ответственность.

Например, для избирателя это 2 года ограничения свободы или 2 года заключения. Наверное, не стоят те 100-200 гривен или продуктовый набор любых ограничений свободы или высоких штрафов,

– подытожила Айвазовская.

В чем особенность выборов в 2020 году

Это очередные и первые местные выборы, которые организуют и проведут по новой избирательной системе .

. На них традиционно будут выбирать глав и депутатов советов большинства населенных пунктов Украины, а также членов областных советов.

Участие смогут принять только те населенные пункты, которые сформировали органы местного самоуправления по реформе децентрализации.

Местные выборы состоятся 25 октября 2020 года. Недавно за это проголосовала Верховная Рада, а президент подписал изменения в избирательное законодательство.