В городе Лозовая в Харьковской области в ночь с 8 на 9 октября сожгли авто, записанное на жену кандидата в мэры от "Слуги народа" Алексея Криворучко. Он считает, что это произошло из-за его политической деятельности и обвиняет в этом действующего городского главу Сергея Зеленского.

Но в полиции Харьковской области пока не рассматривают ни одну из версий – пока устанавливают все обстоятельства преступления. Об этом в комментарии 24 каналу сообщила начальница отдела коммуникации Нацполиции в Харьковской области Елена Баранник.

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Однако полиция квалифицирует этот поджог как преступление. Дело расследуют как умышленное уничтожение или повреждение имущества, сказала полицейская. Наказание за это – от 3 до 10 лет заключения.

Какие обстоятельства поджога автомобиля

О поджоге сообщил сам Криворучко. Это произошло 9 октября около 3:20 ночи. Сгорел автомобиль Lexus RX, который по документам принадлежал его жене. "Зарабатывал на него сам и не один год", пишет Криворучко на своей фейсбук-странице.

Машина стояла на парковке возле жилого дома, где, вероятно, живет Криворучко.

От огня также пострадали машины, которые стояли рядом – "ВАЗ-2103" и Toyota Camry, однако они повреждены частично.

Версия поджога

Криворучко зарегистрирован кандидатом на должность городского главы города Лозовая от "Слуги народа". Он заявил, что машину сожгли по политическим мотивам.



Алексей Криворучко (слева) / Фото с его фейсбук-страницы

В комментарии 24 каналу Криворучко отметил, что ему ранее угрожали.

Я опубликовал видео, которое разоблачает должностных лиц, что продали земельный участок за 6 тысяч гривен, но его реальная цена в разы больше. Ко мне приезжал родственник одного из этих чиновников и угрожал. Он настаивал, чтобы я не распространял видео,

– сказал Криворучко.

Политик отказался назвать имена людей, которых он подозревает в преступлении, ссылаясь на тайну следствия. Но подчеркнул, что уголовное производство против них открыли 7 октября, а 9 октября уже сожгли его авто.

Криворучко о Зеленском

В заметке на своей странице в фейсбук Криворучко намекает, что за поджогом стоит действующий мэр Лозовой, который является однофамильцем президента Украины. Сергей Владимирович Зеленский – действующий городской глава Лозовой.

"Насколько же вы, Сергей Владимирович, ослеплены властью, что подвергаете опасности других людей? Пожар, в организации которого я подозреваю только вас, произошел возле многоэтажки. Возле дома, где живут десятки семей. Рядом стояли другие машины с газовым оборудованием. Я даже не хочу представлять, что могло бы произойти, если бы оно взорвалось", – написал Криворучко в фейсбуке.



Скриншот сообщения Алексея Криворучко

Кстати, на местном сайте "Лозова City" пишут, что Зеленскому (тот, что мэр) тоже угрожали. 31 июля перед началом сессии городского совета Лозовский мэр рассказал о запугивании его семьи и поджогах возле мэрии – сожгли елку.