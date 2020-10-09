У місті Лозова в Харківській області в ніч з 8 на 9 жовтня спалили авто, записане на дружину кандидата в мери від "Слуги народу" Олексія Криворучка. Він вважає, що це сталось через його політичну діяльність і звинувачує у цьому чинного міського голову Сергія Зеленського.

Але в поліції Харківської області наразі не розглядають жодну з версій – поки встановлюють всі обставини злочину. Про це у коментарі 24 каналу повідомила начальниця відділу комунікації Нацполіції у Харківській області Олена Баранник.

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Проте поліція кваліфікує цей підпал як злочин. Справу розслідують як умисне знищення або пошкодження майна, сказала поліціянтка. Покарання за це – від 3 до 10 років ув'язнення.

Які обставини підпалу автівки

Про підпал повідомив сам Криворучко. Це сталось 9 жовтня близько 3:20 ночі. Згорів автомобіль Lexus RX, який за документами належав його дружині. "Заробляв на нього сам і не один рік", пише Криворучко на своїй фейсбук-сторінці.

Машина стояла на парковці біля житлового будинку, де, ймовірно, мешкає Криворучко.

Від вогню також постраждали автівки, які стояли поряд – "ВАЗ-2103" та Toyota Camry, проте вони пошкоджені частково.

Версія підпалу

Криворучко зареєстрований кандидатом на посаду міського голови міста Лозова від "Слуги народу". Він заявив, що автівку спалили з політичних мотивів.



Олексій Криворучко (ліворуч) / Фото з його фейсбук-сторінки

У коментарі 24 каналу Криворучко зауважив, що йому раніше погрожували.

Я опублікував відео, яке викриває посадових осіб, що продали земельну ділянку за 6 тисяч гривень, але її реальна ціна у рази більша. До мене приїжджав родич одного з цих посадовців й погрожував. Він наполягав, щоб я не поширював відео,

– сказав Криворучко.

Політик відмовився назвати імена людей, яких він підозрює у злочині, посилаючись на таємницю слідства. Але підкреслив, що кримінальне провадження проти них відкрили 7 жовтня, а 9 жовтня вже спалили його авто.

Криворучко про Зеленського

У дописі на своїй сторінці у фейсбук Криворучко натякає, що за підпалом стоїть чинний міський голова Лозової, який є однофамільцем президента України. Сергій Володимирович Зеленський – чинний міський голова Лозової.

"Наскільки ж Ви, Сергію Володимировичу, засліплені владою, що наражаєте на небезпеку інших людей? Пожежа, в організації якої я підозрюю лише вас, сталася біля багатоповерхівки. Біля дому, де живуть десятки сімей. Поруч стояли інші автівки з газовим обладнанням. Я навіть не хочу уявляти, що могло б статися, якщо б воно вибухнуло", –написав Криворучко у фейсбуці.



Скриншот допису Олексія Криворучка

До речі, на місцевому сайті "Лозова City" пишуть, що Зеленському (той, що мер) теж погрожували. 31 липня перед початком сесії міської ради Лозівський міський голова розповів про залякування його родини та підпали біля мерії – спалили ялинку.