В Хмельницкой области глава избирательной комиссии пришел на рабочее место пьяным. В его крови обнаружили 2,8 промилле алкоголя.

К избирательной комиссии приехала полиция, мужчину проверили на наличие алкоголя в организме, сообщает пресс-служба полиции Хмельницкой области.

Читайте также Огромные очереди и столкновения между ромами: как голосуют на Закарпатье – фото

В медицинском учреждении освидетельствование показало наличие 2,8 промилле алкоголя,

– говорится в сообщении.

На главу избирательной комиссии составили административный протокол. Мужчине грозит штраф в размере от трех до пяти необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 до 85 гривен).

Обратите внимание! По состоянию на 14:30 в Хмельницкую областную полицию поступило 45 сообщений о нарушениях во время местных выборов. Больше о нарушениях в разных городах Украины читайте по ссылке.

Как выбирают местных кандидатов и мэров / Инфографика 24 канала