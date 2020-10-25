В крови 2,8 промилле: на Хмельнитчине глава избирательной комиссии пришел на работу пьяным
В Хмельницкой области глава избирательной комиссии пришел на рабочее место пьяным. В его крови обнаружили 2,8 промилле алкоголя.
К избирательной комиссии приехала полиция, мужчину проверили на наличие алкоголя в организме, сообщает пресс-служба полиции Хмельницкой области.
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В медицинском учреждении освидетельствование показало наличие 2,8 промилле алкоголя,
– говорится в сообщении.
На главу избирательной комиссии составили административный протокол. Мужчине грозит штраф в размере от трех до пяти необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 до 85 гривен).
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