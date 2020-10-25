У крові 2,8 проміле: на Хмельниччині голова виборчої комісії прийшов на роботу п’яний
У Хмельницькій області голова виборчої комісії прийшов на робоче місце п’яний. У його крові виявили 2,8 проміле алкоголю.
До виборчої комісії приїхала поліція, чоловіка перевірили на наявність алкоголю в організмі, повідомляє пресслужба поліції Хмельницької області.
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У медичному закладі освідування показало наявність 2,8 проміле алкоголю,
– йдеться у повідомленні.
На голову виборчої комісії склали адміністративний протокол. Чоловікові загрожує штраф в розмірі від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 до 85 гривень).
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