У Хмельницькій області голова виборчої комісії прийшов на робоче місце п’яний. У його крові виявили 2,8 проміле алкоголю.

До виборчої комісії приїхала поліція, чоловіка перевірили на наявність алкоголю в організмі, повідомляє пресслужба поліції Хмельницької області.

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У медичному закладі освідування показало наявність 2,8 проміле алкоголю,

– йдеться у повідомленні.

На голову виборчої комісії склали адміністративний протокол. Чоловікові загрожує штраф в розмірі від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 до 85 гривень).

Зверніть увагу! Станом на 14:30 до Хмельницької обласної поліції надійшло 45 повідомлень про порушення під час місцевих виборів. Більше про порушення у різних містах України читайте за посиланням.



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