25 октября состоятся местные выборы, на которых украинцы выберут власть в областях, районах и общинах.

Дата уже близко, но многие избиратели еще не определились, за кого голосовать, или даже не знают, какие кандидаты в депутаты и партии представлены в их регионе.

Обратите внимание! Местные выборы: ЦИК определил, как правильно считать голоса

Чтобы помочь украинцам разобраться, кто есть кто, общественная организация "Центр совместных действий" разработала специальный инструмент "Выборы 2020: за кого голосовать?".

Чтобы мы сделали свой выбор рационально, стоит ознакомиться с планами своих кандидатов и партий не с голубых экранов или постов в соцсетях, а из официальных документов – программ, – отмечается в анонсе "Центра совместных действий". – Все программы опубликованы на сайте ЦИК. Впрочем, мы упростили домашнюю работу" избирателей и проанализировали позиции топ-5 самых популярных партий и топ-3 кандидатов в мэры в крупнейших городах Украины – областных центрах. В нашем инструменте позиции кандидатов – без "воды" и эмоциональных выкрутасов, структурированные по важнейшим сферам, за которые отвечает власть на местах.

Специалисты "Центра совместных действий" также объяснили, почему важно ознакомиться с позициями кандидатов. Потому что благодаря реформе децентрализации местная власть получила немало полномочий, чтобы делать ежедневную жизнь в обществе комфортной. А вместе с обязанностями у местных управленцев теперь еще и немалые деньги для того, чтобы реализовывать задуманные планы.

Налоги, которые мы платим, идут не только в государственный бюджет, но и напрямую в местный, – объясняют разработчики инструмента. – И теперь бюджеты общин составляют миллионы или даже миллиарды гривен. Классно? Поэтому и к выбору тех, кто будет управлять обществом следующие 5 лет, нужно относиться еще более взвешенно и сознательно. Читай, сравнивай и выбирай ответственно!