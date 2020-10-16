Центральная избирательная комиссия утвердила порядок подсчета голосов на участке во время местных выборов 2020. Также утвержден порядок составления протокола участковой избирательной комиссии о подсчете, в частности повторном.

Об этом сообщил Отдел взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК .

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О чем говорится в документе

В документе, в частности, подробно изложены особенности подсчета голосов избирателей на выборах депутатов Верховной Рады АР Крым, областного, районного, районного в городе совета, городского, сельского, поселкового совета (территориальной общины с количеством избирателей 10 тысяч и более).

Говорится и о порядке подсчета на выборах депутатов городского, сельского, поселкового совета (территориальной общины с количеством избирателей до 10 тысяч), сельского, поселкового, городского головы.

Кроме того изложены особенности составления протокола в случае признания голосования на избирательном участке недействительным.

По данным ЦИК, порядок четко регламентирует пошаговые действия членов участковых комиссий в той или иной ситуации в течение всего процесса подсчета голосов. Это, по мнению Комиссии, практически минимизирует вероятность потенциальных ошибок.

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