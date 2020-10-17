25 жовтня відбудуться місцеві вибори, на яких українці оберуть владу в областях, районах і громадах.

Дата вже близько, але багато виборців ще не визначилися, за кого голосувати, або навіть не знають, які кандидати в депутати і партії представлені в їхньому регіоні.

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Щоб допомогти українцям розібратися, хто є хто, громадська організація "Центр спільних дій" розробила спеціальний інструмент "Вибори 2020: за кого голосувати?".

Аби ми зробили свій вибір раціонально, варто ознайомитися з планами своїх кандидатів та партій не з блакитних екранів чи постів у соцмережах, а з офіційних документів – програм, – зазначається в анонсі "Центру спільних дій". – Всі програми опубліковані на сайті ЦВК. Утім, ми спростили "домашню роботу" виборців та проаналізували позиції топ-5 найпопулярніших партій та топ-3 кандидатів у мери в найбільших містах України – обласних центрах. У нашому інструменті позиції кандидатів – без "води" та емоційних викрутасів, структуровані за найважливішими сферами, за які відповідає влада на місцях.

Фахівці "Центру спільних дій" також пояснили, чому важливо ознайомитися з позиціями кандидатів. Бо завдяки реформі децентралізації місцева влада отримала чимало повноважень, аби робити щоденне життя у громаді комфортним. А разом з обов’язками у місцевих управлінців тепер ще й чималі гроші для того, щоб реалізовувати задумані плани.

Податки, які ми платимо, йдуть не лише до державного бюджету, але і напряму до місцевого, – пояснюють розробники інструменту. – І тепер бюджети громад становлять мільйони чи навіть мільярди гривень. Класно? Тому й до вибору тих, хто буде управляти громадою наступні 5 років, потрібно ставитися ще більш зважено та свідомо. Читай, порівнюй та обирай відповідально!