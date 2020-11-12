Во втором туре выборов мэра Львова примут участие действующий городской голова Андрей Садовый и экс-глава ОГА Олег Синютка. Львовяне смогут отдать свои голоса уже 22 ноября. Но возникает вопрос – за кого проголосовать.

Известный блогер Дима Малеев взял интервью у двух кандидатов на кресло мэра Львова. Он задал вопросы, которые больше всего беспокоят львовян, и узнал о планах Садового и Синютки на будущее.

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Как вы попали в политику

Олег Синютка: политика на самом деле также может быть интеллигентной. Я рос в семье, у которой есть ценности. Потом, когда стал студентом, 1 курс, Вооруженные силы. Затем события в стране – создание нового государства, революции на граните студенческие. Это меня увлекло и теперь я не представляю себя без политики.

Андрей Садовый: Я занимался предпринимательской деятельностью, я возглавлял "Югозападэлектросетьстрой". Чтобы вы понимали, все высоковольтные линии электропередачи построены в Центральной, Западной, южной Украине. Это было акционерное общество. Я всегда занимался общественной жизнью, медиа – газета, телерадиокомпания. У меня возникало ощущение, может я не в себе, потому что люди берут одно направление и занимаются, а я и то, и другое. Когда мне стукнуло 30 лет – мне стало скучно. Я думал, может уйду на пенсию. Я работаю с 20 лет.

В 29 лет я себе подумал, что вот идут выборы в городской совет, а может я пойду туда. Я еще привел группу людей и мы все стали депутатами. У меня начали появляться идеи и я предлагал – давайте это и это сделаем, а мне говорили нельзя, не время и это меня нервировало. Я тогда основал Институт развития города в 2000 году. Собрал очень мудрых людей, начал ездить по миру, изучать местное самоуправление и это меня подвигло на пост мэра.

Став городским головой я понял, что эти все знания, которые я в жизни получил, полезны для работы. Городской голова должен иметь всестороннее развитие, должен иметь понимание в разных сферах. Мне задавали вопрос – Кто такой городской голова – политик или хозяйственник. Я говорил, что надо знать одно и другое, но надо быть стратегом, надо видеть развитие города, страны. Это правильный городской голова.

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Решение транспортного коллапса от Олега Синютки

Парковочные места. То есть нужно спрятать машины под землю. Без этого Львов не обойдется, поскольку это прошли все города.

То есть нужно спрятать машины под землю. Без этого Львов не обойдется, поскольку это прошли все города. Строительство новых дорог в обход центральной части Львова . Эти дороги должны соединять львовские микрорайоны не радиально, а хордово.

. Эти дороги должны соединять львовские микрорайоны не радиально, а хордово. Налаживание работы общественного транспорта. Говорится, в частности, и о введении электронного билета.

Говорится, в частности, и о введении электронного билета. Надо отдать приоритет электротранспорту , "потому что это чрезвычайно важно".

, "потому что это чрезвычайно важно". Перепланировка города таким образом, чтобы точки притяжения людей были не только в центре, а в микрорайонах (главная вещь). Синютка пояснил, что сегодня все едут в мэрию и другие админздания, а все они размещаются в центре. Поэтому происходит коллапс.

Какие варианты предлагает Садовый

Модернизируя улицы, мы делаем нормальный комфорт для жителей Львова. Потому что это и тротуар нормальный, и велодорожка, и ровная дорога. А с точки зрения безопасности, это сети, которые меняют во время ремонта. Садовый подчеркнул, что 70% таких работ – это собственно замена сетей. К примеру, на улице Бандеры коллектор лежит на глубине до 12 метров. Его надо менять. И ты это не сделаешь за один день или за одну ночь.

Ремонты дорог сразу увеличивают пропускную способность дороги, развязки предоставят возможность людям не заезжать в центр, когда они из одного конца города едут в другой.

В 2006 году. Львов не имел ни одного коммунального автобуса. До меня порезали все автобусы и продали все автостанции. Потому что была какая фантазия – частный бизнес все сделает. Но частный бизнес не будет возить людей безвозмездно. Поэтому мы начали развивать нашу структуру с нуля. И сегодня мы имеем более 310 новых автобусов. Мы обновили полностью парк троллейбусов и трамваев.

В течение следующих двух лет во Львов зайдет 460 единиц нового общественного транспорта. И я вас убеждаю, что будет гораздо выгоднее ехать на электротранспорте, чем стоять в пробке в своей машине. Люди должны пересесть, и такую практику уже можно увидеть во многих европейских городах, в частности Праге и Вене.

Также трамвайное сообщение – соединить между собой две части города. Это важные вещи. Над этим работает большая команда урбанистов и транспортников. И мы это делаем по аналогии, как это делается в лучших городах мира. Это достаточно большие средства, но мы имеем поддержку и Европейского банка. Даже городские облигации мы номинируем и выпускаем под наименьший процент. Относительно последнего у Львова есть доверие.

Первые 5 проблем, которые бы хотел решить Олег Синютка

Какие 5 проблем Вы хотели бы решить для Львова?

Хаотичная застройка – это 1. Прекратить транспортный коллапс, решить этот вопрос, освободить город от пробок – 2. Начать инвестировать в науку, образование, школы, садики – 3. Жилищное строительство, комфортное жилье для людей – 4. Рабочие места, производство – 5.

Все политики говорят об инвестициях.

Знаете, сколько за 4 года мы привлекли в Регион инвестиций?

12 миллиардов?

Многовато. Украина даже столько не привлекла. Украина в сфере бизнеса не рассматривается. Мы считаем на сотни миллионов, чуть меньше 3 сотен миллионов.

Как выбирают, какие инвестиции в город запускать, а какие нет?

В зависимости от стратегии развития города. То есть ты строишь правильную концепцию. Потому что такое инвестиции? Это те люди, которые у тебя будут жить. Если ты завтра сделаешь инвестиции для дешевой рабочей силы, то к тебе и придут такие люди, которые за 3 гривны готовы работать и днем, и ночью.

Когда я уходил из администрации, были готовы все документы и была компания, которая готова строить ИТ-городок здесь во Львове. И что? С того момента, как меня нет, прошло 2 года. Уже проходит третий год. Где оно? Я помню, какой помпой вкладывала сегодняшняя мэрия камень о том, что оно будет. Территория есть, камень закопали, есть люди. Все испортили.

Поэтому, если мы будем строить ИТ-городок, приедут другие люди. И мы, в зависимости от стратегии, должны строить ту концепцию привлечения инвестиций. Хотя, к сожалению, сегодня в Украине нельзя выбирать. Происходит так, что мы рады чему-либо, потому что иначе мы очень серьезно потеряем человеческий потенциал. Человеческий капитал сегодня в Украине не мультиплицируется. Он наоборот падает. И это – огромный вызов для страны.

Вы планируете привлекать производственные инвестиции?

Естественно. Один из сегментов является очень важным. У нас есть здесь традиции – машиностроение. И то, что во Львове появился "электрон", это не случайно. Потому что уничтожен автопогрузчик, уничтожен конвейерный, уничтожен автобусный заводы. Но люди, навыки, традиции остались. На этом фоне появился наш украинский "Электрон", который перехватил эту традицию. Это очень важно. Поэтому я убежден, что ничего на пустом месте не происходит. Надо обязательно подготовить почву. Мы сегодня имеем почву для автомобилестроения. Нам очень важно привлечь не частичку производства, а все производство.

5 главных проблем Львова следующих 5 лет от Садового

Вы знаете, когда я общался с вашим конкурентом, он рассказал, что у него есть планы. Когда я вас буду сейчас вас спрашивать, то у вас есть ответственность... тогда я задам такой вопрос – 5 главных проблем Львова на следующие 5 лет, которые вы видите?

► Медицина

Прежде всего сегодня это вопрос медицины. Потому что мы в пандемии и неизвестно, когда она закончится. У меня такое впечатление, что я последние пол года живу внутри коронавируса. Потому что это фокус, это безопасность жизни людей, и мы должны поднять медицину на совершенно другой, качественный уровень. Не во времена пандемии, вы же видите – в больнице скорой помощи и пересадка сердца, и пересадка почек, готовимся пересаживать печень, легкие. И это очень серьезно, потому что это заставляет все службы очень качественно координировать свою деятельность.

► Транспорт

Второй блок – это, конечно, транспорт. Я бы хотел, чтобы львовяне забыли о пробках. Мы сегодня имеем очень много дорог в ремонте: и Бандеры, и Шевченко, и Богдана Хмельницкого, и Курмановича. Плюс мы сейчас планируем среднее кольцо – с улицы Луганской съезд на Городоцкую, и с Липинского на Богдановскую – плюс еще несколько развязок. Плюс Ряховская – проспект Вернадского. Область должна строить окружную по Шевченковскому району.

Но самое главное, что мы сейчас подписали соглашение с "Электроном" на покупку 250 электробусов. Никто в Украине ничего подобного не сделал. Плюс мы сейчас в тендере на 100 автобусов. 100 троллейбусов с автономным ходом будем брать при поддержке AFC, и плюс 10 5-секционных трамваев сейчас делает для нас"Электрон". Мы хотим продолжить сейчас трамвайные пути: по Замарстыновской пустить до Мазепы, а по Миколайчука пустить до Щурата, в больницу скорой помощи. Чтобы можно было соединить 2 части города, чтобы можно было в район Топольной – Мазепы ехать на трамваем от Сыхова, с Лычаковской и от княгини Ольги, пробив проход по улице Коперника, пустив трамвайный путь. Плюс мы в следующем 2021 году планируем начать ремонт Мазепы, Гринченко и Топольной.

К слову Львову нужно поддержать малый и средний бизнес во времена пандемии, – Садовый

То есть вот это все кардинально поменяет ситуацию. Надо людей пересадить на общественный транспорт. Почему? Потому что каждое утро 150 тысяч человек въезжает во Львов, а вечером – выезжает. Ты не сделаешь дорогу шире. Плюс каждый год становится ориентировочно на 15% больше легковых машин. Поэтому общественный транспорт – это альтернатива "современная, качественная". Вы понимаете, что автобус нормально везет 100 человек, чтобы перевезти 100 людей на легковом транспорте надо сколько? – 80 машин. Поэтому выстраивая систему, учитывая окружающие села, мы минимизируем транспортные потоки, и даем людям возможность нормально ездить на автобусах, электробусах, троллейбусах и это решает проблему.

Плюс электронный билет. Вы знаете, компания Softserve сейчас на финальной стадии электронного билета, они выиграли тендер совместно с чешской микроэлектроникой. И уже с апреля, я думаю, мы будем тестово запускать его во Львове.

► Экология

Третья проблема – это ЭКО, то что я говорил, завод. Это очень важно. Плюс наши парки, наши скверы, наши водоемы. Мало кто знает, но если дерево здоровое – дает кислород. А если дерево больное – оно забирает кислород. Поэтому надо этим заниматься и в каждом районе Львова иметь должность садовода. Это очень крутая идея и это будет ответственностью госпожи Сладковой – найти на каждый район качественного садовода, это очень круто.

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► Образование

Конечно, что вопрос образования, культуры – это мегакруто. Если вы хотите, чтобы ребенок был образованным, надо инвестировать в культуру. Потому что ни вы, ни любой учитель не может дать больше информации, чем Google. Там есть все. А вот научить ребенка быть креативным – рисование, музыка, танцы, умение мыслить. Поэтому собственное искусство имеет очень большое значение и поэтому в 2020 году у нас расходы на культуру выросли. Образование мы не то что минусовали, мы наоборот дали плюс. А чтобы это все было, должно быть производство. Вот мы сейчас сделали дорогу Курмановича. Почему? Даниила Апостола – потому что у нас там есть индустриальный парк Сигнивка. Мы на прошлой неделе продали 4 участка и получили 170 миллионов в бюджет города под производство. А в 2019 году там купила участок компания "Дунапак" – это гофрокартон. И мы планируем с 2020 года помогать им начать выстраивать производство, там должно быть до 6 тысяч новых рабочих мест.

Мало кто знает, но за прошедшие 5 лет мы имеем плюс 35 тысяч новых рабочих мест. Только IT дало 10 тысяч, это около 300 компаний, которые открылись. Пищевая промышленность – тот самый "Свиточ" дал 500 человек. Или дорожное строительство – ориентировочно 1000 человек.

Понимаете, город – это очень сбалансированный организм, и здесь должна быть гармония.

Этих 5 я вам озвучил. А еще 2 – это чистая вода. У меня же есть программа 24/7 – 7 приоритетов до 2024 года. В 2006 году у нас не было воды круглосуточно, сегодня у меня другая цель – чтобы мы с вами пили воду из крана. Вся вода, которая поступает во Львов, мы ее берем из артезианских скважин, с глубины там 300 метров, качаем 100 километров. Поэтому сейчас, делая ремонты дорог, мы меняем все сети. Следующий этап, уже конечный – это технология сухого льда, который мы будем загонять в трубы, чтобы максимально их прочистить и чтобы вода эта чистая, родниковая, которую мы берем – приходила в ваш кран. Это круто? Как в Берлине, как в Вене…

И последнее – это вопрос заботы. Мы хотим сейчас в каждом районе выстраивать центры для пенсионеров. Потому что каждый из нас когда-то будет старым и, думаю, надо, чтобы были места, где надо прийти, потусоваться, потому что это важный сектор. Мы для молодежи много делаем, а вот для старших людей надо делать. Потому что это наши родители, им надо помогать.

Очень интересно, потому что я впервые слышу о вашем последнем пункте. Как вы это видите?

Мы такие центры видели в Кракове. У нас сейчас реорганизация ЖЭКов, поэтому освобождаются помещения, и мы делаем такие центры, где люди старшего возраста, которые живут в этом микрорайоне, могут прийти, посидеть, попить чай, почитать книги, пообщаться...

Шахматы…

Да. Вы знаете – тусовка. Вот куда он пойдет? Пойдет в ресторан – ну кто его там будет держать? Пойдет куда? Молодые люди идут в какие-то библиотеки, медиатеки, унилаб. А старший человек как-то стыдится, думает: "молодежь, как-то не идет". А когда они все одного возраста между собой – сделать для них учебные программы, какие-то другие вещи. Чем отличается человек 15 и 75 лет? Вы думаете, они не так влюбляются? Поэтому надо об этом заботиться, потому что во Львове люди живут дольше на 5 лет, чем в других городах Украины. Я хочу, чтобы жили на 15 – 20 лет. Поэтому это все важно – гармоничное развитие города, потому что это наш город.

В интервью вы также узнаете, кто ведет фейсбук Садового и Синютки, почему львовяне должны за них проголосовать и почему между ними вспыхнул конфликт.

Смотрите полное видео интервью с Андреем Садовым и Олегом Синюткой: