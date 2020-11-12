У другому турі виборів мера Львова візьмуть участь чинний міський голова Андрій Садовий та ексголова ОДА Олег Синютка. Львів'яни зможуть ввідати свої голоси вже 22 листопада. Але постає запитання – за кого проголосувати.

Відомий блогер Дімі Малєєву взяв інтерв'ю у двох кандидатів на крісло мера Львова. Він поставив запитання, які найбільше турбують львів'ян, та дізнався про плани Садового та Синютки на майбутнє.

Важливо Результати виборів у Львові: хто пройшов у другий тур, міськраду та облраду

Як ви потрапили у політику

Олег Синютка: Політика насправді також може бути інтелігентною. Я виростав в сім'ї, в якої є цінності. Потім, коли став студентом, 1 курс, Збройні сили. Потім події в країні – творення нової держави, революції на граніті студентські. Це мене захопило і тепер я не уявляю себе без політики.

Андрій Садовий: Я займався підприємницькою діяльність, я очолював "Південьзахіделектромережбуд". Щоб ви розуміли, всі високовольтні лінії електропередачі збудовані в Центральній, Західній, південній Україні. Це було акціонерне товариство. Я завжди займався громадським життя, медіа – газета, телерадіокомпанія. В мене виникало відчуття, може я несповна розуму, бо люди беруть один напрямок і займаються, а я і те, і інше. Коли мені стукнуло 30 років – мені стало скучно. Я думав, може піду на пенсію. Я працюю з 20 років.

У 29 років я собі подумав, що от йдуть вибори в міську раду, а може я піду туди. Я ще підвів групу людей і ми всі стали депутатами. В мене почали з'являтись ідеї і я пропонував – давайте це і це зробимо, а мені казали не можна, не на часі і це мене знервувало. Я тоді заснував інститут розвитку міста в 2000 році. Зібрав дуже мудрих людей, почав їздити по світі, вивчати місцеве самоврядування і це мене спонукало на посаду мера.

Ставши міським головою я зрозумів, що ці всі знання, які я в житті здобув, корисні для роботи. Міський голова має мати всебічний розвиток, має мати розуміння в різних сферах. Мені ставили питання – хто такий міський голова – політик чи господарник. Я говорив, що треба знати одне та інше, але треба бути стратегом, треба бачити розвиток міста, країни. Це правильний міський голова.

Які партії пройшли до Львівської міської ради на місцевих виборах / Інфографіка 24 каналу

Вирішення транспортного колапсу від Олега Синютки

Паркувальні місця. Тобто потрібно заховати машини під землю. Без цього Львів не обійдеться, оскільки це пройшли всі міста.

Тобто потрібно заховати машини під землю. Без цього Львів не обійдеться, оскільки це пройшли всі міста. Будівництво нових доріг в обхід центральної частини Львова. Ці дороги мають сполучувати львівські мікрорайони не радіально, а хордово.

Ці дороги мають сполучувати львівські мікрорайони не радіально, а хордово. Налагодження роботи громадського транспорту. Мовиться, зокрема, і про запровадження електронного квитка.

Мовиться, зокрема, і про запровадження електронного квитка. Треба віддати пріоритет електротранспорту , "тому що це надзвичайно важливо".

, "тому що це надзвичайно важливо". Перепланування міста таким чином, щоб точки притягання людей були не тільки в центрі, а в мікрорайонах (головна річ). Синютка пояснив, що сьогодні всі їдуть до мерії та інших адмінбудівель, а всі вони розміщуються в центрі. Тому відбувається колапс.

Які варіанти пропонує Садовий

Модернізуючи вулиці, ми робимо нормальний комфорт для жителів Львова. Тому що це і хідник нормальний, і велодоріжка, і рівна дорога. А з точки зору безпеки, це є мережі, які змінюють під час ремонту. Садовий наголосив, що 70% таких робіт – це власне заміна мереж. До прикладу, на вулиці Бандери колектор лежить на глибині до 12 метрів. Його треба міняти. І ти це не зробиш за один день або за одну ніч.

Ремонти доріг одразу збільшують пропускну здатність дороги, розв'язки нададуть можливість людям не заїжджати до центру, коли вони з одного кінця міста їдуть в інший.

У 2006 році. Львів не мав жодного комунального автобуса. До мене порізали всі автобуси та продали всі автостанції. Бо була яка фантазія – приватний бізнес все зробить. Але приватний бізнес не возитиме людей безоплатно. Тому ми почали розбудовувати нашу структуру з нуля. І сьогодні ми маємо понад 310 нових автобусів. Ми оновили повністю парк тролейбусів і трамваїв.

Упродовж наступних двох років у Львів зайде 460 одиниць нового громадського транспорту. І я вас переконую, що буде набагато вигідніше їхати електротранспортом, ніж стояти в корку в своїй машині. Люди повинні пересісти, і таку практику вже можна побачити в багатьох європейських міста, зокрема Празі та Відні.

Також трамвайне сполучення – з'єднати між собою дві частини міста. Це важливі речі. Над цим працює велика команда урбаністів і транспортників. І ми це робимо за аналогією, як це робиться в найкращих містах світу. Це достатньо великі кошти, але ми маємо підтримку і Європейського банку. Навіть міські облігації ми номінуємо та випускаємо під найменший відсоток. Щодо останнього Львів має довіру.

Перші 5 проблем, які б хотів розв'язати Олег Синютка

Як 5 проблем Ви хотіли б вирішити для Львова?

Хаотична забудова – це 1. Припинити транспортний колапс, розв'язати це питання, розкоркувати місто – 2. Почати інвестувати в науку, освіту, школи, садочки – 3. Житлове будівництво, комфортне житло для людей – 4. Робочі місця, виробництво – 5.

Усі політики говорять про інвестиції.

Знаєте, скільки за 4 роки ми залучили в Львівщину інвестицій?

12 мільярдів?

Забагато. Україна навіть стільки не залучила. Україна у сфері бізнесу не розглядається. Ми рахуємо на сотні мільйонів, трохи менше як 3 сотні мільйонів.

Як обирають, які інвестиції в місто запускати, а які ні?

Залежно від стратегії розвитку міста. Тобто ти будуєш правильну концепцію. Бо що таке інвестиції? Це ті люди, які в тебе житимуть. Якщо ти завтра зробиш інвестиції для дешевої робочої сили, то до тебе і прийдуть такі люди, які за 3 гривні готові працювати і вдень, і вночі.

Коли я йшов з адміністрації, були готові всі документи і була компанія, яка готова будувати ІТ-містечко тут у Львові. І що? З того моменту, як мене немає, минуло 2 роки. Вже минає третій рік. Де воно? Я пам’ятаю, якою помпою вкладала сьогоднішня мерія камінь про те, що воно буде. Територія є, камінь закопали, є люди. Все зіпсували.

Тому, якщо ми будуватимемо ІТ-містечко, приїдуть інші люди. І ми, в залежності від стратегії, повинні будувати ту концепцію залучення інвестицій. Хоча, на жаль, сьогодні в Україні не можна обирати. Стається так, що ми раді будь-чому, бо інакше ми дуже серйозно втратимо людський потенціал. Людський капітал сьогодні в Україні не мультиплікується. Він навпаки падає. І це – величезний виклик для країни.

Ви плануєте залучати виробничі інвестиції?

Звичайно. Один із сегментів є дуже важливим. Ми маємо тут традиції – машинобудування. І те, що у Львові з'явився "Електрон", це не випадково. Тому що знищений автонавантажувач, знищений конвеєрний, знищений автобусний заводи. Але люди, навички, традиції залишились. На цьому фоні з'явився наш український "Електрон", який перехопив цю традицію. Це дуже важливо. Тому я переконаний, що нічого на порожньому місці не відбувається. Треба обов'язково підготувати ґрунт. Ми сьогодні маємо ґрунт для автомобілебудування. Нам дуже важливо залучити не частинку виробництва, а все виробництво.

5 головних проблем Львова наступних 5 років від Садового

Ви знаєте, коли я спілкувався з вашим конкурентом, він розповів, що в нього є плани. Коли я вас буду зараз вас запитувати, то у вас є відповідальність… Тоді я поставлю таке запитання – 5 головних проблем Львова на наступні 5 років, які ви бачите?

► Медицина

Насамперед сьогодні це питання медицини. Тому що ми в пандемії і невідомо, коли вона закінчиться. У мене таке враження, що я останні пів року живу всередині коронавірусу. Тому що це фокус, це безпека життя людей, і ми повинні підняти медицину на зовсім інший, якісний рівень. Не в часи пандемії, ви ж бачите – у лікарні швидкої допомоги і пересадка серця, і пересадка нирок, готуємося пересаджувати печінку, легені. І це дуже серйозно, тому що це заставляє всі служби дуже якісно координувати свою діяльність.

► Транспорт

Другий блог – це, звичайно, транспорт. Я б хотів, аби львів'яни забули про затори. Ми сьогодні маємо дуже багато доріг в ремонті: і Бандери, і Шевченка, і Богдана Хмельницького, і Курмановича. Плюс ми зараз плануємо середнє кільце – з вулиці Луганської з'їзд на Городоцьку, і з Липинського на Богданівську – плюс ще декілька розв'язок. Плюс Ряхівська – проспект Вернадського. Область має будувати окружну за Шевченківським районом.

Але найголовніше, що ми зараз підписали угоду з "Електроном" на купівлю 250 електробусів. Ніхто в Україні нічого подібного не зробив. Плюс ми зараз в тендері на 100 автобусів. 100 тролейбусів з автономним ходом будемо брати за підтримки AFC, і плюс 10 5-секційних трамваїв зараз робить для нас "Електрон". Ми хочемо взагалі продовжити зараз трамвайні колії: по Замарстинівській пустити до Мазепи, а по Миколайчука пустити до Щурата, до лікарні швидкої допомоги. Щоб можна було з'єднати 2 частини міста, щоб можна було в район Топольної – Мазепи їхати трамваєм з Сихова, з Личаківської і з Княгині Ольги, пробивши прохід по вулиці Коперника, пустивши трамвайну колію. Плюс ми в наступному 2021 році плануємо почати ремонт Мазепи, Грінченка і Топольної.

До слова Львову потрібно підтримати малий та середній бізнеси в часи пандемії, – Садовий

Тобто оце все кардинально поміняє ситуацію. Треба людей пересадити на громадський транспорт. Чому? Тому що кожного ранку 150 тисяч людей в'їжджає у Львів, а ввечері – виїжджає. Ти не зробиш дорогу ширшою. Плюс кожного року стає орієнтовно на 15% більше легкових машин. Тому громадський транспорт – це альтернатива "сучасний, якісний". Ви розумієте, що автобус нормально везе 100 людей, щоб перевезти 100 людей легковим транспортом треба скільки? – 80 машин. Тому вибудовуючи систему, враховуючи навколишні села, ми мінімізуємо транспортні потоки, і даємо людям можливість нормально їздити автобусами, електробусами, тролейбусами і це розв'язує проблему.

Плюс електронний квиток. Ви знаєте, компанія Softserve зараз на фінальній стадії електронного квитка, вони виграли тендер спільно з чеською мікроелектронікою. І вже з квітня, я думаю, ми будемо тестово запускати його у Львові.

► Екологія

Третя проблема – це еко, те що я казав, завод. Це дуже важливо. Плюс наші парки, наші сквери, наші водойми. Мало хто знає, але якщо дерево є здорове – дає кисень. А якщо дерево хворе – воно забирає кисень. Тому треба цим займатися і в кожному районі Львова мати посаду садівника. Це дуже крута ідея і це буде відповідальністю пані Сладкової – знайти на кожен район якісного садівника, це дуже круто.

До теми Садовий красномовно відповів на "згоду" Синютки провести дебати на сміттєпереробному заводі

► Освіта

Звичайно, що питання освіти, культури – це мегакруто. Якщо ви хочете, щоб дитина була освіченою, треба інвестувати в культуру. Тому що ні ви, ні будь-який вчитель не може дати більше інформації, ніж Google. Там є все. А от навчити дитину бути креативною – малювання, музика, танці, вміння мислити. Тому власне мистецтво має дуже велике значення і тому у 2020 році у нас видатки на культуру зросли. Освіту ми не те що мінусували, ми навпаки дали плюс. А щоб це все було, має бути виробництво. От ми зараз зробили дорогу Курмановича. Чому? Данила Апостола – тому що у нас там є індустріальний парк Сигнівка. Ми минулого тижня продали 4 ділянки і отримали 170 мільйонів у бюджет міста під виробництво. А у 2019 році там купила ділянку компанія "Дунапак" – це гофрокартон. І ми плануємо з 2020 року допомагати їм почати вибудовувати виробництво, там має бути до 6 тисяч нових робочих місць.

Мало хто знає, але за минулі 5 років ми маємо плюс 35 тисяч нових робочих місць. Тільки IT дало 10 тисяч, це орієнтовно 300 компаній, які відкрилися. Харчова промисловість – той самий "Світоч" дав 500 людей. Або дорожнє будівництво – орієнтовно 1000 людей.

Розумієте, місто – це дуже збалансований організм, і тут має бути гармонія.

Цих 5 я вам озвучив. А ще 2 – це є чиста вода. У мене ж є програма 24/7 – 7 пріоритетів до 2024 року. У 2006 році у нас не було води цілодобово, сьогодні в мене інша мета – щоб ми з вами пили воду з крана. Вся вода, яка поступає у Львів, ми її беремо з артезіанських свердловин, з глибини там 300 метрів, качаємо 100 кілометрів. Тому зараз, роблячи ремонти доріг, ми міняємо всі мережі. Наступний етап, вже кінцевий – це технологія сухого льоду, який ми будемо заганяти в труби, щоб максимально їх прочистити і щоб вода ота чиста, джерельна, яку ми беремо – приходила у ваш кран. Це круто? Як в Берліні, як у Відні…

І останнє – це питання турботи. Ми хочемо зараз у кожному районі вибудовувати центри для сеньйорів. Тому що кожен з нас колись буде старим і, думаю, треба, щоб були місця, де треба прийти, потусуватися, тому що це важливий сектор. Ми для молоді багато робимо, а от для старших людей треба робити. Тому що це наші батьки, їм треба помагати.



Дуже цікаво, бо я вперше чую про ваш останній пункт. Як ви це бачите?



Ми такі центри бачили в Кракові. У нас зараз реорганізація ЖЕКів, тому звільняються приміщення, і ми робимо такі центри, де люди старшого віку, які живуть в цьому мікрорайоні, можуть прийти, посидіти, попити чаю, почитати книжки, поспілкуватися...



Шахмати…

Так. Ви знаєте – тусовка. От де він піде? Піде в ресторан – ну хто його там буде тримати? Піде куди? Молоді люди йдуть в якісь бібліотеки, медіатеки, унілаб. А старша людина якось стидається, думає: "молодь, якось не пасує". А коли вони всі одного віку між собою – зробити для них навчальні програми, якісь інші речі. Чим відрізняється людина 15 і 75 років? Ви думаєте, вони не так закохуються? Тому треба про це дбати, бо у Львові люди живуть довше на 5 років, ніж в інших містах України. Я хочу, щоб жили на 15 – 20 років. Тому це все важливо – гармоній розвиток міста, бо це наше місто.

В інтерв'ю ви також дізнаєтесь, хто веде фейсбук Садового та Синютки, чому львів'яни мають за них проголосувати та чому між ними спалахнув конфлікт.

Дивіться повне відео інтерв'ю зі Андрієм Садовим та Олегом Синюткою: