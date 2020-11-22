В Славянске Донецкой области продолжается 2 тур голосования за кандидатов на пост мэра города. Наблюдатели с утра фиксируют, как на участках избиратели фотографируются с урнами. Дело в том, что накануне местная общественная организация объявила конкурс, победитель которого может выиграть iPhone 12.

Жителям Славянска необходимо принять участие в голосовании и сделать селфи возле ящиков. Фото следует делать без бюллетеня, а также разместить его в соцсетях с хештэгом #Славянсквыбирает. Желающих выиграть iPhone на участках в Славянске фиксируют с самого утра. Об этом пишет гражданская сеть ОПОРА.

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Конкурс проводит ОО "Платформа инициатив "Теплица". По решению организаторов, в конкурсе принимают участие жители города в возрасте от 18 до 45 лет, возрастные ограничения объясняют необходимостью поднятия активности участия в выборах именно категории молодежи.



Скриншот с фейсбук-страницы ОО

Розыгрыш призов, главным из которых является новенький iPhone, проведут 23 ноября.

Наблюдатели на участках и в соцсетях фиксируют желающих сфотографироваться возле ящиков.

В Славянске люди фотографируются возле избирательных урн, чтобы выиграть iPhone / Скриншоты из соцсетей

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