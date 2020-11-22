У Слов’янську, що на Донеччині, триває 2 тур голосування за кандидатів на посаду мера міста. Спостерігачі від ранку фіксують, як на дільницях виборці фотографуються з урнами. Річ у тім, що напередодні місцева громадська організація оголосила конкурс, переможець якого може виграти iPhone 12.

Мешканцям Слов’янська необхідно взяти участь у голосуванні та зробити селфі біля скриньок. Фото слід робити без бюлетеня, а також розмістити його у соцмережах із хештегом #Славянсквыбирает. Охочих виграти iPhone на дільницях у Слов’янську фіксують від самого ранку. Про це пише громадянська мережа ОПОРА.

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Конкурс проводить ГО "Платформа Ініціатив "Теплиця". За рішенням організаторів, у конкурсі беруть участь мешканці міста віком від 18 до 45 років, вікові обмеження пояснюють необхідністю підняття активності участі у виборах саме категорії молоді.



Скриншот із фейсбук-сторінки ГО

Розіграш призів, головним з яких є новенький iPhone, проведуть 23 листопада.

Спостерігачі на дільницях та у соцмережах фіксують бажаючих сфотографуватися біля скриньок.

У Слов'янську люди фотографуються біля виборчих урн, щоб виграти iPhone / Скриншоти з соцмереж

Більше про 2 тур місцевих виборів та як проходить голосування у різних містах – читайте за посиланням.