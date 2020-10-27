В Надвирнянском городском совете Ивано-Франковской области 27 октября возник конфликт между кандидатом в депутаты ОТО и главой избирательной комиссии. На место происшествия приехали правоохранители.

Детали инцидента в Надвирнянском городском совете

Во время общения между кандидатом в депутаты и главой ТИК вспыхнул спор. Во время конфликта один из мужчин грубо ругался, дергал за одежду и толкал другого. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Ивано-Франковщины.

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Один из участников конфликта обратился к медикам за помощью. Об инциденте полицейским сообщили члены избирательной комиссии, которые были свидетелями происшествия.

Что грозит участникам конфликта

Правоохранители открыли уголовное дело за хулиганство. Виновным грозит наказание до 5 лет ограничения свободы. Сейчас полицейские проводят досудебное расследование.

Другие конфликты во время местных выборов

В Житомире члены избирательной комиссии набросились на наблюдателя гражданской сети ОПОРА. Ему поцарапали руку и пытались забрать телефон. Представитель ОПОРЫ хотел снять на видео членов избирательной комиссии, которые переписывали протоколы в ТИК.

Однако те пытались выбить из рук наблюдателя телефон и поцарапали его. Когда представитель "Опоры" вызвал полицию, члены комиссии скрылись.



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