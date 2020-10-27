У Надвірнянській міській раді Івано-Франківської області 27 жовтня виник конфлікт між кандидатом у депутати ОТГ та головою виборчої комісії. На місце події приїхали правоохоронці.

Деталі інциденту у Надвірнянській міській раді

Під час спілкування між кандидатом у депутати та головою ТВК спалахнула суперечка. Під час конфлікту один з чоловіків грубо лаявся, шарпав за одяг та штовхав іншого. Про це повідомили у пресслужбі поліції Івано-Франківщини.

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Один з учасників конфлікту звернувся до медиків за допомогою. Про інцидент поліцейських повідомили члени виборчої комісії, які були свідками події.

Що загрожує учасникам конфлікту

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за хуліганство. Винним загрожує покарання до 5 років обмеження волі. Наразі поліцейські проводять досудове розслідування.

Інші конфлікти під час місцевих виборів

У Житомирі члени виборчої комісії накинулися на спостерігача громадянської мережі ОПОРА. Йому подряпали руку та намагались забрати телефон. Представник ОПОРИ хотів зняти на відео членів виборчої комісії, які переписували протоколи у ТВК.

Однак ті намагалися вибити з рук спостерігача телефон та подряпали його. Коли представник "Опори" викликав поліцію, члени комісії втекли.



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