За нарушение избирательного кодекса полиция открыла 13 уголовных дел за сутки
За сутки 10 октября в полицию поступило 181 заявление о нарушении избирательного законодательства. Правоохранители открыли 13 дел.
С 5 сентября правоохранители зарегистрировали 3 797 сообщений, связанных с избирательным процессом. Больше всего они касались нарушения порядка ведения агитации. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.
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По состоянию на 11 октября в ЕРДР полицейские внесли сведения по 287 уголовным правонарушениям: 146 – связаны с нарушением избирательного законодательства, 141 – с избирательным процессом.
За что открыли уголовные дела
- 62 уголовных дела открыли за подкуп избирателей;
- 50 – за препятствование осуществлению избирательного права;
- 18 – за предоставление ложных сведений в Государственный реестр избирателей;
- 13 – за уничтожение или подделку документации;
- 2 – за нарушение порядка финансирования политической партии, предвыборной агитации;
- 1 – за незаконное использование избирательного бюллетеня.
- 147 дел связаны с нарушением избирательного процесса.
Где полицейские открыли больше всего уголовных дел
- 35 – Киев;
- 27 – Киевская область;
- 24 – Одесская область;
- 21 – Запорожская область;
- 18 – Черкасская область;
- 17 – Донецкая область;
- 14 – Днепропетровская область;
- 13 – Полтавская, Черниговская и Луганская области;
- 11 – Херсонская и Закарпатская области
- В других регионах Украины правоохранители открыли менее чем по 10 уголовных производств.
Кроме того, полицейские составили 958 административных протоколов. Больше всего в Киевской области – 197.
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