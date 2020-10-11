За сутки 10 октября в полицию поступило 181 заявление о нарушении избирательного законодательства. Правоохранители открыли 13 дел.

С 5 сентября правоохранители зарегистрировали 3 797 сообщений, связанных с избирательным процессом. Больше всего они касались нарушения порядка ведения агитации. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

К теме Как правильно голосовать: ЦИК опубликовал видеоразъяснение

По состоянию на 11 октября в ЕРДР полицейские внесли сведения по 287 уголовным правонарушениям: 146 – связаны с нарушением избирательного законодательства, 141 – с избирательным процессом.

За что открыли уголовные дела

62 уголовных дела открыли за подкуп избирателей;

50 – за препятствование осуществлению избирательного права;

18 – за предоставление ложных сведений в Государственный реестр избирателей;

13 – за уничтожение или подделку документации;

2 – за нарушение порядка финансирования политической партии, предвыборной агитации;

1 – за незаконное использование избирательного бюллетеня.

147 дел связаны с нарушением избирательного процесса.

Где полицейские открыли больше всего уголовных дел

35 – Киев;

27 – Киевская область;

24 – Одесская область;

21 – Запорожская область;

18 – Черкасская область;

17 – Донецкая область;

14 – Днепропетровская область;

13 – Полтавская, Черниговская и Луганская области;

11 – Херсонская и Закарпатская области

В других регионах Украины правоохранители открыли менее чем по 10 уголовных производств.

Кроме того, полицейские составили 958 административных протоколов. Больше всего в Киевской области – 197.



Календарь местных выборов 2020 года / инфографика 24 канала