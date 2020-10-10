Центральная избирательная комиссия на заседании утвердила порядок заполнения бюллетеня на местных выборах 25 октября. Для того, чтобы избиратели не потеряли голос, Центризбирком обнародовал даже видеоинструкцию.

В утвержденном ЦИК документе есть примеры правильного и неправильного голосования. Об этом говорится на сайте комиссии.

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Как правильно проголосовать:

Чтобы проголосовать за партию, нужно в пустом квадрате бюллетеня – напротив выбранной политической силы – поставить любую отметку.

Впоследствии нужно выбрать кандидата в депутаты от этой партии и вписать его номер в квадрате с трафаретом.

Обратите внимание! Можно выбрать только одну политическую силу и только одного кандидата, в противном случае – голос не будет засчитан.

Смотрите видеоинструкцию от ЦИК:

Вид бюллетеня утвердили в конце сентября

Сам вид избирательного бюллетеня ЦИК утвердила еще в конце сентября. Так, бюллетени будут следующих цветов:

голубой цвет – выборы депутатов Верховного совета АР Крым, областного совета;

светло-зеленый цвет – выборы депутатов районного совета;

светло-желтый цвет – выборы депутатов городского совета;

светло-серый цвет – выборы депутатов районного совета;

кремовый цвет – выборы депутатов сельского, поселкового совета;

светло-розовый цвет – выборы сельского, поселкового, городского главы



Как будут выбирать местных депутатов и мэров / Инфографика 24 канала