Как правильно голосовать: ЦИК опубликовала видеообъяснение
Центральная избирательная комиссия на заседании утвердила порядок заполнения бюллетеня на местных выборах 25 октября. Для того, чтобы избиратели не потеряли голос, Центризбирком обнародовал даже видеоинструкцию.
В утвержденном ЦИК документе есть примеры правильного и неправильного голосования. Об этом говорится на сайте комиссии.
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Как правильно проголосовать:
- Чтобы проголосовать за партию, нужно в пустом квадрате бюллетеня – напротив выбранной политической силы – поставить любую отметку.
- Впоследствии нужно выбрать кандидата в депутаты от этой партии и вписать его номер в квадрате с трафаретом.
Смотрите видеоинструкцию от ЦИК:
Вид бюллетеня утвердили в конце сентября
Сам вид избирательного бюллетеня ЦИК утвердила еще в конце сентября. Так, бюллетени будут следующих цветов:
- голубой цвет – выборы депутатов Верховного совета АР Крым, областного совета;
- светло-зеленый цвет – выборы депутатов районного совета;
- светло-желтый цвет – выборы депутатов городского совета;
- светло-серый цвет – выборы депутатов районного совета;
- кремовый цвет – выборы депутатов сельского, поселкового совета;
- светло-розовый цвет – выборы сельского, поселкового, городского главы
Как будут выбирать местных депутатов и мэров / Инфографика 24 канала
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