За добу 10 жовтня у поліцію надійшла 181 заява про порушення виборчого законодавства. Через це правоохоронці відкрили 13 справ.

Із 5 вересня правоохоронці зареєстрували 3 797 повідомлень, пов’язаних із виборчим процесом. Найбільше з них стосувалися порушення порядку ведення агітації. Про це повідомила Національна поліція Україна. До теми Як правильно голосувати: ЦВК опублікувала відеороз'яснення Станом на 11 жовнтя до ЄРДР поліцейські внесли відомості щодо 287 кримінальних правопорушень: 146 – пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 141 – з виборчим процесом. За що відкрили кримінальні справи 62 кримінальні справи відкрили за підкуп виборців;

50 – за перешкоджання здійснення виборчого права;

18 – за надання неправдивих відомостей до Державного реєстру виборців;

13 – за знищення чи підробку документації;

2 – за порушення порядку фінансування політичної партії, передвиборчої агітації;

1 – за незаконне використання виборчого бюлетеня.

147 справ пов'язані з порушенням виборчого процесу. Де поліцейські відкрили найбільше кримінальних справ 35 – Київ;

27 – Київська область;

24 – Одеська область;

21 – Запорізька область;

18 – Черкаська область;

17 – Донецька область;

14 – Дніпропетровська область;

13 – Полтавська, Чернігівська та Луганська області;

11 – Херсонська та Закарпатська області

В інших регіонах України правоохорнці відкрили менше ніж по 10 кримінальних проваджень. Крім того, поліцейські склали 958 адміністративних протоколів. Найбільше у Київській області – 197.

Календар місцевиз виборів 2020 року / Інфографіка 24 каналу