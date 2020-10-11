Через порушення виборчого кодексу поліція відкрила 13 кримінальних справ за добу
За добу 10 жовтня у поліцію надійшла 181 заява про порушення виборчого законодавства. Через це правоохоронці відкрили 13 справ.
Із 5 вересня правоохоронці зареєстрували 3 797 повідомлень, пов’язаних із виборчим процесом. Найбільше з них стосувалися порушення порядку ведення агітації. Про це повідомила Національна поліція Україна.
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Станом на 11 жовнтя до ЄРДР поліцейські внесли відомості щодо 287 кримінальних правопорушень: 146 – пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 141 – з виборчим процесом.
За що відкрили кримінальні справи
- 62 кримінальні справи відкрили за підкуп виборців;
- 50 – за перешкоджання здійснення виборчого права;
- 18 – за надання неправдивих відомостей до Державного реєстру виборців;
- 13 – за знищення чи підробку документації;
- 2 – за порушення порядку фінансування політичної партії, передвиборчої агітації;
- 1 – за незаконне використання виборчого бюлетеня.
- 147 справ пов'язані з порушенням виборчого процесу.
Де поліцейські відкрили найбільше кримінальних справ
- 35 – Київ;
- 27 – Київська область;
- 24 – Одеська область;
- 21 – Запорізька область;
- 18 – Черкаська область;
- 17 – Донецька область;
- 14 – Дніпропетровська область;
- 13 – Полтавська, Чернігівська та Луганська області;
- 11 – Херсонська та Закарпатська області
- В інших регіонах України правоохорнці відкрили менше ніж по 10 кримінальних проваджень.
Крім того, поліцейські склали 958 адміністративних протоколів. Найбільше у Київській області – 197.
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