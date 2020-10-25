Правоохранители задержали 132 человека из Житомирщины, которых хотели использовать в так называемых избирательных "каруселях" в Киеве. Организаторам незаконных действий грозит до 10 лет заключения.

Задержанных людей свозили в Киев автобусами. Сейчас они находятся в киевском районном управлении полиции и дают объяснения. Об этом во время брифинга сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, информирует 24 канал.

Актуально В КИУ назвали пять главных проблем и нарушений на выборах

Что известно об "избирательных каруселях" в Киеве

Правоохранители задержали два автобуса с людьми, которые якобы приехали на экскурсию в столицу.

По данным полиции, задержанные люди не голосовали на выборах, так что им никакая ответственность не грозит. Однако, если будут установлены лица, которые пытались эти избирательные "карусели" создать, и в случае, если будут доказательства об оплате за такую незаконную деятельность, то их привлекут к ответственности.

В частности, если часть средств потенциальным учаникам "карусели" уже выплатили, то преступление фактически произошло, и за такие действия организаторам грозит до 10 лет лишения свободы. В случае, если организатор действовал самостоятельно, то ему грозит от 5 до 7 лет тюрьмы.

В полиции пообещали впоследствии предоставить более подробную информацию по этому поводу.

В то же время советник министра МВД Зорян Шкиряк уточнил, что два месяца назад, они предоставили свои паспортные данные и получили задаток – 200 грн, для незаконного участия в выборах в Киеве. После голосования им вроде бы было обещано еще по 800 гривен. То есть, 1000 гривен за осуществление неправомерных действий.

Обратите внимание! По состоянию на 16:00 в МВД зафиксировали более 2 400 нарушений избирательного процесса. Правоохранители составили 63 админпротокола. Более 500 нарушений – незаконная агитация в день выборов. Самое частое нарушение – фотографирование бюллетеней.

Смотрите видео задержания полицией двух автобусов с людьми:



Что украинцы думают о "подарках" кандидатов на выборах / Инфографика 24 канала

Местные выборы: смотрите видео онлайн-марафона из Киева, Львова, Харькова: