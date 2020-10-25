Приїхали на "екскурсію": в Києві затримали понад 130 учасників виборчих "каруселей" – відео
Правоохоронці затримали 132 людей з Житомирщини, яких хотіли використати в так званих виборчих "каруселях" у Києві. Організаторам незаконних дій загрожує до 10 років ув'язнення.
Затриманих людей звозили до Києва автобусами. Зараз вони перебувають у київському районному управлінні поліції та дають пояснення. Про це під час брифінгу повідомив глава Нацполіції Ігор Клименко, інформує 24 канал.
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Що відомо про "виборчі каруселі" в Києві
- Правоохоронці затримали два автобуси з людьми, які начебто приїхали на екскурсію до столиці.
- За даними поліції, затримані люди не голосували на виборах, отже їм ніяка відповідальність не загрожує. Однак, якщо будуть встановлені особи, які намагалися ці виборчі "каруселі" створити, і в разі, якщо будуть докази про оплату за таку незаконну діяльність, то їх притягнуть до відповідальності.
- Зокрема, якщо частину коштів потенційним учаникам "каруселі" вже виплатили, то злочин фактично відбувся, і за такі дії організаторам загрожує до 10 років позбавлення волі. У випадку, якщо організатор діяв самостійно, то йому загрожує від 5 до 7 років в'язниці.
В поліції пообіцяли згодом надати детальнішу інформацію з цього приводу.
Водночас радник міністра МВС Зорян Шкіряк уточнив, що два місяці тому, люди надали свої паспортні дані та отримали завдаток – 200 грн, для незаконної участі у виборах в Києві. Після голосування їм начебто було обіцяно ще по 800 гривень. Тобто, 1000 гривень за здійснення неправомірних дій.
Дивіться відео затримання поліцією двох автобусів з людьми:
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