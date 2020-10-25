Правоохоронці затримали 132 людей з Житомирщини, яких хотіли використати в так званих виборчих "каруселях" у Києві. Організаторам незаконних дій загрожує до 10 років ув'язнення.

Затриманих людей звозили до Києва автобусами. Зараз вони перебувають у київському районному управлінні поліції та дають пояснення. Про це під час брифінгу повідомив глава Нацполіції Ігор Клименко, інформує 24 канал.

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Що відомо про "виборчі каруселі" в Києві

Правоохоронці затримали два автобуси з людьми, які начебто приїхали на екскурсію до столиці.

За даними поліції, затримані люди не голосували на виборах, отже їм ніяка відповідальність не загрожує. Однак, якщо будуть встановлені особи, які намагалися ці виборчі "каруселі" створити, і в разі, якщо будуть докази про оплату за таку незаконну діяльність, то їх притягнуть до відповідальності.

Зокрема, якщо частину коштів потенційним учаникам "каруселі" вже виплатили, то злочин фактично відбувся, і за такі дії організаторам загрожує до 10 років позбавлення волі. У випадку, якщо організатор діяв самостійно, то йому загрожує від 5 до 7 років в'язниці.

В поліції пообіцяли згодом надати детальнішу інформацію з цього приводу.

Водночас радник міністра МВС Зорян Шкіряк уточнив, що два місяці тому, люди надали свої паспортні дані та отримали завдаток – 200 грн, для незаконної участі у виборах в Києві. Після голосування їм начебто було обіцяно ще по 800 гривень. Тобто, 1000 гривень за здійснення неправомірних дій.

Зверніть увагу! Станом на 16:00 в МВС зафіксували понад 2 400 порушень виборчого процесу. Правоохоронці склали 63 адмінпротоколи. Понад 500 порушень – незаконна агітація в день виборів. Найчастіше порушення – фотографування бюлетенів.

Дивіться відео затримання поліцією двох автобусів з людьми:



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