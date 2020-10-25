Во время мониторинга проведения голосования Комитет избирателей Украины зафиксировал пять главных нарушений на выборах. Основной проблемой наблюдатели назвали несоблюдение санитарных мер.

Проблемы и нарушения на избирательных участках, а также качество проведения всенародного опроса прокомментировал генеральный директор Комитета избирателей Алексей Кошель, пишет 24 канал.

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КИУ назвал пять главных проблем на местных выборах

несоблюдение санитарных мер;

факты незаконной агитации;

недопуск наблюдателей на отдельные избирательные участки;

открытие избирательных участков с задержкой;

нарушения, связанные с президентским опросом в день голосования.

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По мнению Кошеля, всенародный опрос проводится "непрофессиональным и даже любительским способом". Поэтому его результаты не должны считаться мнением украинцев.

Кроме того, по наблюдениям КИУ, опрос не пользуется особым вниманием людей, которые приходят на выборы. Кошель также подчеркнул, что опрос от президента никак не регулируется действующим законодательством.

За слова, на местных выборах работает примерно тысяча наблюдателей Комитета избирателей Украины.

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Важно! По состоянию на 16:00 МВД зафиксировал более 2 400 нарушений избирательного процесса. Правоохранители составили 63 админпротокола. Более 500 нарушений – незаконная агитация в день выборов. Чаще всего нарушение – фотографирование бюллетеней.

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