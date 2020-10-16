Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил до 19 октября обеспечить избирательные участки в регионах средствами индивидуальной защиты. Деньги на это уже перечислили в местные бюджеты.

Премьер-министр поручил главам областей взять под контроль обеспечение участков средствами индивидуальной защиты. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Когда надо подготовить избирательные участки

Премьер поручил обеспечить избирательные участки необходимыми средствами защиты до 19 октября.

В ЦИК есть предостережения о возможных недобросовестных действиях представителей власти на местах,

– сказал Шмыгаль.

Обратите внимание. Местные выборы в Украине состоятся 25 октября.

Будут ли голосовать больные коронавирусом

Шмыгаль поручил министру здравоохранения обеспечить голосование больных коронавирусом, которые лечатся дома.

Также премьер поручил организовать голосование больных в инфекционных больницах.

Больные коронавирусом должны обратиться в участок за два дня до выборов. Для того, чтобы проголосовать дома, больной человек должен написать заявление в произвольной форме и приложить медицинскую справку.



Как будут проходить местные выборы 2020 / инфографика 24 канала