Местные власти должны обеспечить избирательные участки средствами защиты: поручение Шмыгаля
Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил до 19 октября обеспечить избирательные участки в регионах средствами индивидуальной защиты. Деньги на это уже перечислили в местные бюджеты.
Премьер-министр поручил главам областей взять под контроль обеспечение участков средствами индивидуальной защиты. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
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Когда надо подготовить избирательные участки
Премьер поручил обеспечить избирательные участки необходимыми средствами защиты до 19 октября.
В ЦИК есть предостережения о возможных недобросовестных действиях представителей власти на местах,
– сказал Шмыгаль.
Будут ли голосовать больные коронавирусом
Шмыгаль поручил министру здравоохранения обеспечить голосование больных коронавирусом, которые лечатся дома.
Также премьер поручил организовать голосование больных в инфекционных больницах.
Больные коронавирусом должны обратиться в участок за два дня до выборов. Для того, чтобы проголосовать дома, больной человек должен написать заявление в произвольной форме и приложить медицинскую справку.
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