Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив до 19 жовтня забезпечити виборчі дільниці в регіонах засобами індивідуального захисту. Гроші на це вже перерахували до місцевих бюджетів.

Прем'єр-міністр доручив головам областей взяти під контроль забезпечення дільниць засобами індивідуального захисту. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Коли треба підготувати виборчі дільниці

Прем'єр доручив забезпечити виборчі дільниці необхідними засобами захисту до 19 жовтня.

У ЦВК є застереження про можливі недобросовісні дії представників влади на місцях,

− сказав Шмигаль.

Зверніть увагу. Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.

Чи голосуватимуть хворі на коронавірус

Шмигаль доручив міністру охорони здоров'я забезпечити голосування хворих на коронавірус, які лікуються вдома.

Також прем'єр доручив організувати голосування хворих в інфекційних лікарнях.

Хворі на коронавірус мають звернутися у дільницю за два дні до виборів. Для того, щоб проголосувати вдома, хвора людина має написати заяву в довільній формі та додати медичну довідку.



Як відбуватимуться місцеві вибори 2020 / Інфографіка 24 каналу