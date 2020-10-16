Місцева влада повинна забезпечити виборчі дільниці засобами захисту: доручення Шмигаля
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив до 19 жовтня забезпечити виборчі дільниці в регіонах засобами індивідуального захисту. Гроші на це вже перерахували до місцевих бюджетів.
Прем'єр-міністр доручив головам областей взяти під контроль забезпечення дільниць засобами індивідуального захисту. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
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Коли треба підготувати виборчі дільниці
Прем'єр доручив забезпечити виборчі дільниці необхідними засобами захисту до 19 жовтня.
У ЦВК є застереження про можливі недобросовісні дії представників влади на місцях,
− сказав Шмигаль.
Чи голосуватимуть хворі на коронавірус
- Шмигаль доручив міністру охорони здоров'я забезпечити голосування хворих на коронавірус, які лікуються вдома.
- Також прем'єр доручив організувати голосування хворих в інфекційних лікарнях.
Хворі на коронавірус мають звернутися у дільницю за два дні до виборів. Для того, щоб проголосувати вдома, хвора людина має написати заяву в довільній формі та додати медичну довідку.
Як відбуватимуться місцеві вибори 2020 / Інфографіка 24 каналу