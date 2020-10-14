Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков прокомментировал инициативу президента Владимира Зеленского о проведении на избирательных участках "народного опроса". Спикер парламента отмечает, что денег из госбюджета на это не выделяли, а законов, которые бы позволяли это делать ЦИК, нет.

По состоянию на сегодня дополнительных денег на это не выделяли, рассказал Дмитрий Разумков в комментарии журналистам 14 октября, сообщает 24 канал.

К слову Это не может быть репетицией референдума, – Разумков о всеукраинском опросе

Законов не было принято, которые бы позволяли проводить это именно Центральной избирательной комиссии. Проводить их на избирательных участках – из своего прошлого я помню – также вряд ли будет возможно. Это может происходить за пределами избирательного участка,

– подчеркнул глава Верховной Рады.

Кроме того, он рассказал, что не было решений парламента относительно изменений в государственный бюджет, которые бы предусматривали выделение денег на какие-то опросы. Также нет и еще не одобренных законопроектов, которые бы предусматривали такие изменения.

"Поэтому, я думаю, что это будут какие-то другие пути решения вопросов для его финансирования. Какие? К сожалению, я ответить не могу", – отметил Дмитрий Разумков.

Он также заявил, что инициированный опрос нельзя считать "репетицией референдума". Мол, это скорее похоже на своеобразный экзит-пол.