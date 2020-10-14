Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что нельзя называть всеукраинский опрос во время местных выборов репетицией референдума. По мнению спикера, это скорее похоже на экзит-пол.

Опрос не будут проводить за государственные деньги

Также Разумков отметил, что опрос не будет проводиться за государственные деньги. Об этом спикер сообщил на брифинге в Киеве, передает "РБК-Украина".

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Ведь Верховная Рада дополнительных средств на это не выделяла, также не существует законодательства, которое бы позволило провести опрос с привлечением Центризбиркома.

Опросы должны проводить за пределами участков

Поэтому отвечать на 5 вопросов от президента граждане смогут только за пределами избирательных участков – как это делают во время проведения экзит-полов.

При всем уважении к коллегам, это не может быть репетицией. Потому что референдум – это четко определенное законом мероприятие. На сегодня у нас есть закон о народовластии, который в будущем будет определять, как будут проходить референдумы,

– подчеркнул Разумков.

Стефанчук назвал опрос "пробником референдума"

Отметим, что ранее первый заместитель Разумкова в парламенте Руслан Стефанчук сообщил, что вполне вероятно, что некоторые из вопросов могут впоследствии вынести и на референдум. Всеукраинский опрос 25 октября Стефанчук назвал "пробником референдума".

Обратите внимание! 14 октября Президент Зеленский обнародовал первый из вопросов, на который предложат ответить избирателям 25 октября. Он звучит так: Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?