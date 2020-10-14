Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков прокоментував ініціативу президента Володимира Зеленського щодо проведення на виборчих дільницях "народного опитування". Спікер парламенту зазначає, що грошей з держбюджету на це не виділяли, а законів, які б дозволяли це робити ЦВК, немає.

Станом на сьогодні додаткових грошей на це не виділяли, розповів Дмитро Разумков у коментарі журналістам 14 жовтня, повідомляє 24 канал.

До слова Це не може бути репетицією референдуму, – Разумков про всеукраїнське опитування

Законів не було ухвалено, які б дозволяли проводити це саме Центральній виборчій комісії. Проводити їх на виборчих дільницях – зі свого минулого я пам'ятаю – також навряд чи буде можливо. Це може відбуватися за межами виборчої дільниці,

– підкреслив голова Верховної Ради.

Крім того, він розповів, що не було рішень парламенту щодо змін до державного бюджету, які б передбачали виділення грошей на якісь опитування. Також немає і ще не схвалених законопроєктів, які б передбачали такі зміни.

"Тому, я думаю, що це будуть якісь інші шляхи вирішення питань для його фінансування. Які? На жаль, я відповісти не можу", – зазначив Дмитро Разумков.

Він також заявив, що ініційоване опитування не можна вважати "репетицією референдуму". Мовляв, це радше схоже на своєрідний екзит-пол.