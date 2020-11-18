Владислав Каськив, которого 25 октября избрали депутатом Закарпатского областного совета от партии ОПЗЖ, находится под следствием. Политик проходит по делу о завладении государственными средствами в 2012 году.

Шевченковский районный суд Киева не оглашал приговор по делу Каськива. Об этом на запрос "Радио Свободы" сообщили в Офисе генпрокурора.

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Сейчас суд выясняет обстоятельства, установленные во время уголовного производства, а также проводится проверка их доказательствами. Приговор в уголовном производстве не принимали,

– заметили в Офисе генпрокурора.

Уголовное дело Каськива

В 2010 – 2014 годах Каськив занимал должность главы Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины. Это было в период каденции президента Виктора Януковича.

В марте 2016 года политика объявили в розыск. Каськива подозревают в том, что в 2012 году он сговорился с другими людьми и завладел средствами государственного бюджета.

Как сообщал министр внутренних дел Арсен Аваков, Каськив вывез из Украины 255 миллионов гривен.

1 ноября 2017 Каськива экстрадировали из Панамы в Украину. Там политик хотел получить политическое убежище, но ему отказали.

Впоследствии Генеральная прокуратура Украины закончила досудебное расследование и направила в Печерский районный суд Киева обвинительный акт в отношении Каськива.

Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей в течение 2 месяцев с возможностью внесения залога.

Залог в размере 160 тысяч гривен за Каськива внес юрист Виктор Ермолаев.

Каськив возместил государству 7,5 миллиона гривен убытков.

Обратите внимание! На местных выборах Каськива избрали депутатом Закарпатского областного совета. Его кандидатуру поддержал 481 избиратель.