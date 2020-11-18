Избранный в Закарпатский облсовет Каськив находится под судом
Владислав Каськив, которого 25 октября избрали депутатом Закарпатского областного совета от партии ОПЗЖ, находится под следствием. Политик проходит по делу о завладении государственными средствами в 2012 году.
Шевченковский районный суд Киева не оглашал приговор по делу Каськива. Об этом на запрос "Радио Свободы" сообщили в Офисе генпрокурора.
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Сейчас суд выясняет обстоятельства, установленные во время уголовного производства, а также проводится проверка их доказательствами. Приговор в уголовном производстве не принимали,
– заметили в Офисе генпрокурора.
Уголовное дело Каськива
- В 2010 – 2014 годах Каськив занимал должность главы Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины. Это было в период каденции президента Виктора Януковича.
- В марте 2016 года политика объявили в розыск. Каськива подозревают в том, что в 2012 году он сговорился с другими людьми и завладел средствами государственного бюджета.
- Как сообщал министр внутренних дел Арсен Аваков, Каськив вывез из Украины 255 миллионов гривен.
- 1 ноября 2017 Каськива экстрадировали из Панамы в Украину. Там политик хотел получить политическое убежище, но ему отказали.
- Впоследствии Генеральная прокуратура Украины закончила досудебное расследование и направила в Печерский районный суд Киева обвинительный акт в отношении Каськива.
- Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей в течение 2 месяцев с возможностью внесения залога.
- Залог в размере 160 тысяч гривен за Каськива внес юрист Виктор Ермолаев.
- Каськив возместил государству 7,5 миллиона гривен убытков.
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