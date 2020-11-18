Обраний до Закарпатської облради Каськів перебуває під судом
Владислав Каськів, якого 25 жовтня обрали депутатом Закарпатської обласної ради від партії ОПЗЖ, перебуває під слідством. Політик проходить у справі про заволодіння державними коштами у 2012 році.
Шевченківський районний суд Києва не оголошував вирок у справі Каськіва. Про це на запит "Радіо Свободи" повідомили в Офісі генпрокурора.
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Наразі суд з'ясовує обставини, встановлені під час кримінального провадження, а також перевіряє їх доказами. Вирок у кримінальному провадженні не ухвалювали,
– зауважили в Офісі генпрокурора.
Кримінальна справа Каськіва
- У 2010 – 2014 роках Каськів обіймав посаду голови Держагентства з інвестицій та управління національними проєктами України. Це було у період каденції президента Віктора Януковича.
- У березні 2016 року політика оголосили в розшук. Каськіва підозрювали в тому, що у 2012 році він змовився з іншими людьми та заволодів коштами державного бюджету.
- Як повідомляв міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, Каськів вивіз із України 255 мільйонів гривень.
- 1 листопада 2017 року Каськіва екстрадували з Панами до України. Там політик хотів отримати політичний притулок, але йому відмовили.
- Згодом Генеральна прокуратура України закінчила досудове розслідування і надіслала до Печерського районного суду Києва обвинувальний акт щодо Каськіва.
- Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою впродовж 2 місяців з можливістю внесення застави.
- Заставу в розмірі 160 тисяч гривень за Каськіва вніс юрист Віктор Єрмолаєв.
- Каськів відшкодував державі 7,5 мільйона гривень збитків.
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