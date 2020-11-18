Владислав Каськів, якого 25 жовтня обрали депутатом Закарпатської обласної ради від партії ОПЗЖ, перебуває під слідством. Політик проходить у справі про заволодіння державними коштами у 2012 році.

Шевченківський районний суд Києва не оголошував вирок у справі Каськіва. Про це на запит "Радіо Свободи" повідомили в Офісі генпрокурора.

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Наразі суд з'ясовує обставини, встановлені під час кримінального провадження, а також перевіряє їх доказами. Вирок у кримінальному провадженні не ухвалювали,

– зауважили в Офісі генпрокурора.

Кримінальна справа Каськіва

У 2010 – 2014 роках Каськів обіймав посаду голови Держагентства з інвестицій та управління національними проєктами України. Це було у період каденції президента Віктора Януковича.

У березні 2016 року політика оголосили в розшук. Каськіва підозрювали в тому, що у 2012 році він змовився з іншими людьми та заволодів коштами державного бюджету.

Як повідомляв міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, Каськів вивіз із України 255 мільйонів гривень.

1 листопада 2017 року Каськіва екстрадували з Панами до України. Там політик хотів отримати політичний притулок, але йому відмовили.

Каськіва екстрадували з Панами до України. Там політик хотів отримати політичний притулок, але йому відмовили. Згодом Генеральна прокуратура України закінчила досудове розслідування і надіслала до Печерського районного суду Києва обвинувальний акт щодо Каськіва.

Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою впродовж 2 місяців з можливістю внесення застави.

Заставу в розмірі 160 тисяч гривень за Каськіва вніс юрист Віктор Єрмолаєв.

Каськів відшкодував державі 7,5 мільйона гривень збитків.