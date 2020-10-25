Явка на місцевих виборах: скільки українців вже проголосували
Активісти оприлюднили попередню явку виборців на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року. Станом на 12:00 вона склала 13,5%.
Українці обирають мерів своїх міст та депутатів міських, обласних і селищних рад. Виборчі дільниці відкрилися о 8 годині ранку. У перші 4 години голосування виборці не надто активні. Про явку на місцевих виборах розповів аналітик громадської мережі ОПОРА Олександр Клюжев під час брифінгу, передає 24 канал.
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За її словами, станом на 12:00 явка на місцевих виборах склала 13,5%. Похибка дослідження явки не перевищує 1,25%.
Раніше в ОПОРІ прогнозували, що явка на місцевих виборах в Україні може скласти менше ніж 50% виборців. Вона залежатиме від територіальної громади, де відбуватимуться вибори. Окрім того, знизити її може епідемія коронавірусу, що триває в Україні.
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