В Україні 22 листопада проходить другий тур виборів міського голови у 12 містах. Станом на 16:00 явка на місцевих виборах становила 22,5%.

Яка явка на виборах у містах

Цей показник дещо менший за той, який зафіксували під час першого туру місцевих виборів. Про це інформує громадянська мережа ОПОРА.

Важливо Як проходять місцеві вибори 22 листопада в Україні: головне – фото, відео

Для порівняння, під час голосування 25 жовтня по всій Україні на цей час явка становила 27%. Під час повторного голосування 15 листопада явка виборців у 7 містах на цю ж годину склала 18,6%.

Якою була явка станом на 13:00

Раніше у ЦВК заявили, що явка станом на 13:00 становила 12,7%.

Нікополь – 12,91%;

Слов'янськ – 18,14%;

Ужгород – 12,19%;

Бердянськ – 12,38%;

Львів – 12,89%;

Дрогобич – 11,46%;

Миколаїв – 12,26%;

Полтава – 11,15%;

Рівне – 12,35%;

Черкаси – 11,59%.

Дані про явку від ОПОРИ

Явка станом на 11:00 становила всього 9,7%. Це одна з найнижчих явок на виборах за всю історію України. Такі дані наводить громадянська мережа ОПОРА.

Явка станом на 11:00 становить 9,7%, похибка вибірки – 0,5%. Це інтегрований показник для міст, де проводиться повторне голосування,

– сказав аналітик ОПОРИ Олександр Клюжев.

Як додала глава правління мережі Ольга Айвазовська, явка є репрезентативною для 11 територіальних громад.

"Ми її не отримуємо з територіальних виборчих комісій.Фактично ми проводимо паралельний підрахунок явки", – уточнила вона.

Також Айвазовська повідомила, що спостерігачі поки не фіксують серйозних порушень виборчого процесу.

За словами Айвазовської, вчасно почали свою роботу 81,17% виборчих дільниць. Вона розповіла, що на 0,42% дільниць голосування не розпочалось і після 8:30 ранку.

Цифри для порівняння:

У першому турі виборів 25 жовтня явка становила 36,88%. Станом на 12 годину було всього 12,5%.

явка становила 36,88%. Станом на 12 годину було всього 12,5%. У другому турі в тих містах, де його проводили 15 листопада, явка становила 24%. Станом на 13 годину було всього 10,78%.

Більше про місцеві вибори, їх результати та голосування у 2 турі – за посиланням.