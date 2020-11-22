Другий тур виборів мера в містах України: яка явка виборців
В Україні 22 листопада проходить другий тур виборів міського голови у 12 містах. Станом на 16:00 явка на місцевих виборах становила 22,5%.
Яка явка на виборах у містах
Цей показник дещо менший за той, який зафіксували під час першого туру місцевих виборів. Про це інформує громадянська мережа ОПОРА.
Важливо Як проходять місцеві вибори 22 листопада в Україні: головне – фото, відео
Для порівняння, під час голосування 25 жовтня по всій Україні на цей час явка становила 27%. Під час повторного голосування 15 листопада явка виборців у 7 містах на цю ж годину склала 18,6%.
Якою була явка станом на 13:00
Раніше у ЦВК заявили, що явка станом на 13:00 становила 12,7%.
- Нікополь – 12,91%;
- Слов'янськ – 18,14%;
- Ужгород – 12,19%;
- Бердянськ – 12,38%;
- Львів – 12,89%;
- Дрогобич – 11,46%;
- Миколаїв – 12,26%;
- Полтава – 11,15%;
- Рівне – 12,35%;
- Черкаси – 11,59%.
Дані про явку від ОПОРИ
Явка станом на 11:00 становила всього 9,7%. Це одна з найнижчих явок на виборах за всю історію України. Такі дані наводить громадянська мережа ОПОРА.
Явка станом на 11:00 становить 9,7%, похибка вибірки – 0,5%. Це інтегрований показник для міст, де проводиться повторне голосування,
– сказав аналітик ОПОРИ Олександр Клюжев.
Як додала глава правління мережі Ольга Айвазовська, явка є репрезентативною для 11 територіальних громад.
"Ми її не отримуємо з територіальних виборчих комісій.Фактично ми проводимо паралельний підрахунок явки", – уточнила вона.
Також Айвазовська повідомила, що спостерігачі поки не фіксують серйозних порушень виборчого процесу.
За словами Айвазовської, вчасно почали свою роботу 81,17% виборчих дільниць. Вона розповіла, що на 0,42% дільниць голосування не розпочалось і після 8:30 ранку.
Цифри для порівняння:
- У першому турі виборів 25 жовтня явка становила 36,88%. Станом на 12 годину було всього 12,5%.
- У другому турі в тих містах, де його проводили 15 листопада, явка становила 24%. Станом на 13 годину було всього 10,78%.
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