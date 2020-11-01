Поддерживал боевиков и "референдум": экс-регионал Лукьянов прошел в горсовет Бахмута
Бывший регионал, депутат трех созывов Верховной Рады, а ныне член ОПЗЖ Владислав Лукьянов прошел в городской совет Бахмута, что в Донецкой области. Ранее он активно поддерживал оккупантов и выступал на митингах за так называемый "референдум" на Донбассе.
Лукьянов получил 287 голосов (46,81% от квоты). Об этом свидетельствуют результаты выборов на сайте ЦИК. Это практически больше всех депутатов от этой политсилы, за исключением Артура Радковского.
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Кто такой Владислав Лукьянов
- Лукьянов родом из Константиновки, что в Донецкой области.
- В течение 1998-2006 годов был депутатом Донецкого облсовета. С 2006 года – депутат V, VI и VII созывов, был членом фракции "Партии регионов" и заместителем председателя Комитета по вопросам финансов и банковой деятельности.
- В апреле 2014 года Лукьянов участвовал в захвате горисполкома в Харцызске. Он также поддерживал референдум по отделению Донбасса от Украины и выступил на митингах под флагами донецких боевиков.
- В прошлом году экс-регионал баллотировался в общественный совет при Киевской горадминистрации.
Владислав Лукьянов на митинге в поддержку "референдума" / Фото из соцсетей
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