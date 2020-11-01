Бывший регионал, депутат трех созывов Верховной Рады, а ныне член ОПЗЖ Владислав Лукьянов прошел в городской совет Бахмута, что в Донецкой области. Ранее он активно поддерживал оккупантов и выступал на митингах за так называемый "референдум" на Донбассе.

Лукьянов получил 287 голосов (46,81% от квоты). Об этом свидетельствуют результаты выборов на сайте ЦИК. Это практически больше всех депутатов от этой политсилы, за исключением Артура Радковского.

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Кто такой Владислав Лукьянов

Лукьянов родом из Константиновки, что в Донецкой области.

В течение 1998-2006 годов был депутатом Донецкого облсовета. С 2006 года – депутат V, VI и VII созывов, был членом фракции "Партии регионов" и заместителем председателя Комитета по вопросам финансов и банковой деятельности.

В апреле 2014 года Лукьянов участвовал в захвате горисполкома в Харцызске. Он также поддерживал референдум по отделению Донбасса от Украины и выступил на митингах под флагами донецких боевиков.

В прошлом году экс-регионал баллотировался в общественный совет при Киевской горадминистрации.



Владислав Лукьянов на митинге в поддержку "референдума" / Фото из соцсетей

Обратите внимание! В августе 2020 года ЦИК определила перечень территориальных общин Донецкой и Луганской областей, на территории которых невозможно провести выборы.

Среди них оказались не только оккупированные и прифронтовые территории, но и отдаленные от зоны боевых действий, где раньше выборы и президента, и парламента проводили. Речь идет о 10 общинах Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и о 8 общинах Северодонецкого и Счастьинского районов Луганской области.

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