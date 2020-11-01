Колишній регіонал, депутат трьох скликань Верховної Ради, а нині член ОПЗЖ Владислав Лук'янов пройшов до міської ради Бахмута, що на Донеччині. Раніше він активно підтримував окупантів та виступав на мітингах за так званий "референдум" на Донбасі.

Лук'янов отримав 287 голосів (46,81% від квоти). Про це свідчать результати виборів на сайті ЦВК. Це практично найбільше з усіх депутатів від цієї політсили, за винятком Артура Радковського.

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Хто такий Владислав Лук'янов

Лук'янов родом з Костянтинівки, що на Донеччині.

Протягом 1998 – 2006 років був депутатом Донецької облради. З 2006 року – депутат V, VI та VII скликань, був членом фракції "Партії регіонів" і заступником голови Комітету з питань фінансів і банкової діяльності.

У квітні 2014 року Лук'янов брав участь у захопленні міськвиконкому в Харцизьку. Він також підтримував референдум щодо відділення Донбасу від України і виступив на мітингах під прапорами донецьких бойовиків.

Минулого року ексрегіонал балотувався до громадської ради при Київській міськадміністрації.



Владислав Лук'янов на мітингу за підтримку "референдуму" / Фото з соцмереж

Зверніть увагу! У серпні 2020 року ЦВК визначила перелік територіальних громад Донецької та Луганської областей, на території яких неможливо провести вибори.

Серед них опинилися не лише окуповані і прифронтові території, а й віддалені від зони бойових дій, де раніше вибори та президента, і парламенту проводили.



Мовиться про 10 громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області та про 8 громад Сєвєродонецького і Щастинського районів Луганської області.

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