Местные выборы все же пройдут на Донбассе: будут избирать только в районные советы
Выборы членов районных советов состоятся в том числе и на территориях Донецкой и Луганской областей. Здесь в большинстве районов ранее отменили выборы других органов местного самоуправления.
Выборы в районные советы состоятся по всей Украине, в частности на Донбассе
Об этом заявил член Центральной избирательной комиссии, экс-регионал и бывший нардеп от "Опоблока" Юрий Мирошниченко. В комментарии "Радио Свобода" он подчеркнул, что вокруг обоснованности выборов районных советов "была большая дискуссия".
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Но все же ЦИК, выполняя Конституцию Украины, назначила эти первые выборы в районы. И по-другому мы не могли действовать. Поэтому люди выберут себе, в частности, районные советы,
– отметил Мирошниченко.
По его словам, выборы районных советов состоятся и в тех общинах, где отменены выборы городских, сельских и поселковых советов.
"Те 18 территориальных общин, которые в Донецкой и Луганской областях не смогут себе выбрать локальные совета и своих мэров в территориальных общинах, но районные советы будут на всей контролируемой Украины территории сформированы, в том числе и в Донецкой, и в Луганской областях", – заявил член ЦИК.
Что этому предшествовало
- Местные выборы в Украине должны пройти 25 октября.
- В августе Центральная избирательная комиссия определила перечень территориальных ощин Донецкой и Луганской областей, на территории которых невозможно их провести.
- Среди них оказались не только оккупированные и прифронтовые территории, но и отдаленные от зоны боевых действий, где раньше выборы и президента, и парламента проводили.
- Говорится о 10 общинах Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и о 8 общинах Северодонецкого и Счастьенский районов Луганской области.
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Как будут проходить местные выборы 2020 / Инфографика 24 канала