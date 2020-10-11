Выборы членов районных советов состоятся в том числе и на территориях Донецкой и Луганской областей. Здесь в большинстве районов ранее отменили выборы других органов местного самоуправления.

Выборы в районные советы состоятся по всей Украине, в частности на Донбассе

Об этом заявил член Центральной избирательной комиссии, экс-регионал и бывший нардеп от "Опоблока" Юрий Мирошниченко. В комментарии "Радио Свобода" он подчеркнул, что вокруг обоснованности выборов районных советов "была большая дискуссия".

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Но все же ЦИК, выполняя Конституцию Украины, назначила эти первые выборы в районы. И по-другому мы не могли действовать. Поэтому люди выберут себе, в частности, районные советы,

– отметил Мирошниченко.

По его словам, выборы районных советов состоятся и в тех общинах, где отменены выборы городских, сельских и поселковых советов.

"Те 18 территориальных общин, которые в Донецкой и Луганской областях не смогут себе выбрать локальные совета и своих мэров в территориальных общинах, но районные советы будут на всей контролируемой Украины территории сформированы, в том числе и в Донецкой, и в Луганской областях ", – заявил член ЦИК.

Заметим! Мирошниченко стал членом ЦИК от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в октябре 2019 года. С 2010 по 2014 год он был представителем президента Виктора Януковича в Верховной Раде.

Что этому предшествовало

Местные выборы в Украине должны пройти 25 октября.

В августе Центральная избирательная комиссия определила перечень территориальных ощин Донецкой и Луганской областей, на территории которых невозможно их провести.

Среди них оказались не только оккупированные и прифронтовые территории, но и отдаленные от зоны боевых действий , где раньше выборы и президента, и парламента проводили.

Говорится о 10 общинах Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и о 8 общинах Северодонецкого и Счастьенский районов Луганской области.

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