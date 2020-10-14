Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що не можна називати всеукраїнське опитування під час місцевих виборів репетицією референдуму. На думку спікера, це швидше схоже на екзит-пол.

Опитування не проводитимуть за державні гроші

Також Разумков зазначив, що опитування не проводитиметься за державні гроші. Про це спікер повідомив на брифінгу у Києві, інформує "РБК-Україна".

До теми Зеленський озвучив перше питання зі свого всенародного опитування: відео

Адже Верховна Рада додаткових коштів на це не виділяла, також не існує законодавства, яке б дозволило провести опитування із залученням Центрвиборчкому.

Опитування мають проводити за межами дільниць

Тому відповідати на 5 питань від президента громадяни зможуть лише за межами виборчих дільниць – як це роблять під час проведення екзит-полів.

При всій повазі до колег, це не може бути репетицією. Бо референдум – це чітко визначений законом захід. Станом на сьогодні у нас є закон про народовладдя, який в майбутньому буде визначати, як будуть проходити референдуми,

– підкреслив Разумков.

Стефанчук назва опитування "пробником референдуму"

Зазначимо, що раніше перший заступник Разумкова у парламенті Руслан Стефанчук повідомив, що цілком ймовірно, що деякі з запитань з опитування можуть згодом винести й на референдум. Всеукраїнське опитування 25 жовтня Стефанчук назвав "пробником референдуму".

Зверніть увагу! 14 жовтня президент Зеленський оприлюднив перше з запитань, на яке запропонують відповісти виборцям 25 жовтня. Воно звучить так: Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?