Це не може бути репетицією референдуму, – Разумков про всеукраїнське опитування
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що не можна називати всеукраїнське опитування під час місцевих виборів репетицією референдуму. На думку спікера, це швидше схоже на екзит-пол.
Опитування не проводитимуть за державні гроші
Також Разумков зазначив, що опитування не проводитиметься за державні гроші. Про це спікер повідомив на брифінгу у Києві, інформує "РБК-Україна".
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Адже Верховна Рада додаткових коштів на це не виділяла, також не існує законодавства, яке б дозволило провести опитування із залученням Центрвиборчкому.
Опитування мають проводити за межами дільниць
Тому відповідати на 5 питань від президента громадяни зможуть лише за межами виборчих дільниць – як це роблять під час проведення екзит-полів.
При всій повазі до колег, це не може бути репетицією. Бо референдум – це чітко визначений законом захід. Станом на сьогодні у нас є закон про народовладдя, який в майбутньому буде визначати, як будуть проходити референдуми,
– підкреслив Разумков.
Стефанчук назва опитування "пробником референдуму"
Зазначимо, що раніше перший заступник Разумкова у парламенті Руслан Стефанчук повідомив, що цілком ймовірно, що деякі з запитань з опитування можуть згодом винести й на референдум. Всеукраїнське опитування 25 жовтня Стефанчук назвав "пробником референдуму".
Які юридичні наслідки матиме проведене опитування?В Офісі Президента зазначили, що опитування 25 жовтня не матиме прямих юридичних наслідків, які є у референдуму.
Тим часом, у Комітеті виборців України зазначили, що занепокоєні проведенням опитування в день загальнодержавного голосування. Мовляв, така ініціатива суперечить Виборчому кодексу.