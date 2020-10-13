Всеукраинский опрос – это пробник референдума, – Стефанчук
Президент Владимир Зеленский анонсировал, что 25 октября во время выборов планируют провести общеукраинский опрос. По словам первого вице-спикера парламента Руслана Стефанчука, вопросы, которые поставят перед избирателями, впоследствии могут вынести и на референдум.
Некоторые из вопросов могут вынести на референдум
Об этом Стефанчук заявил в комментарии одному из украинских телеканалов, сообщает 24 канал.
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Всеукраинский опрос – это пробник референдума для того, чтобы мы могли определить, какие вопросы для граждан Украины важны, и какова позиция по этим вопросам. Я не исключаю, что некоторые из этих вопросов, которые будут обсуждены, в дальнейшем могут быть инициированы в порядке референдума,
– сказал вицеспикер.
По мнению Стефанчука, в проведении опроса в день голосования нет ничего нелегитимного. Ведь это – не определенная законом процедура, а "добрая инициатива".
Список вопросов – уже известен, – Стефанчук
Что касается вопросов – то их, отметил Стефанчук, Зеленский объявит уже в скором времени.
Эти вопросы уже определены. Этому предшествовала кропотливая социологическая работа,
– добавил политик.