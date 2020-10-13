Президент Владимир Зеленский анонсировал, что 25 октября во время выборов планируют провести общеукраинский опрос. По словам первого вице-спикера парламента Руслана Стефанчука, вопросы, которые поставят перед избирателями, впоследствии могут вынести и на референдум.

Некоторые из вопросов могут вынести на референдум

Об этом Стефанчук заявил в комментарии одному из украинских телеканалов, сообщает 24 канал.

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Всеукраинский опрос – это пробник референдума для того, чтобы мы могли определить, какие вопросы для граждан Украины важны, и какова позиция по этим вопросам. Я не исключаю, что некоторые из этих вопросов, которые будут обсуждены, в дальнейшем могут быть инициированы в порядке референдума,

– сказал вицеспикер.

По мнению Стефанчука, в проведении опроса в день голосования нет ничего нелегитимного. Ведь это – не определенная законом процедура, а "добрая инициатива".

Список вопросов – уже известен, – Стефанчук

Что касается вопросов – то их, отметил Стефанчук, Зеленский объявит уже в скором времени.

Эти вопросы уже определены. Этому предшествовала кропотливая социологическая работа,

– добавил политик.

Обратите внимание! В Комитете избирателей Украины обеспокоены инициативой президента по опросу. В КИУ говорят, что это противоречит избирательному кодексу. А подобные предложения ранее не одобряли в парламенте.